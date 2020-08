Beautiful anticipazioni: Xander a caccia di prove, Thomas trema

Hope alla fine cederà alla corte di Thomas e lo sposerà? Se lo sta chiedendo il pubblico italiano che segue con tanto affetto Beautiful, soap tornata in onda il 24 agosto 2020. Ma lo scopriremo solo con le anticipazioni delle prossime puntate e non potevano mancare, per i nostri lettori e le nostre lettrici, le ultime notizie con tutti i dettagli sulla trama dei prossimi episodi di Beautiful. Iniziamo però dalla trama della puntata di domani, 26 agosto 2020. Come avrete visto Steffy e Liam hanno avuto un confronto su quelle che sono le intenzioni di Thomas. Il giovane Spencer non sembra fidarsi in nessun modo di Thomas mentre Steffy pensa che per Douglas avere una nuova mamma sarebbe perfetto.

Hope ce la mette davvero tutta con il bambino e anche se il 4 luglio per lei rappresentava una data dolorosa ha cercato in tutti i modi di fare il possibile affinchè Douglas non fosse triste senza la sua mamma. Certo non si aspettava una proposta di matrimonio…

Liam non è il solo a non fidarsi di Thomas, anche Xander crede che sia arrivato il momento di mettere fine al grande inganno. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful, ecco per voi le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 AGOSTO 2020

Xander ha intenzione di mettere fine alle strategie di Thomas anche se al momento non sa che cosa fare. Ha però un dubbio: inizia infatti a credere che dietro all’incidente di Emma ci sia proprio il Forrester e per questo decide di indagare. Se avrà le prove che cerca, potrà finalmente incastrarlo.

Brooke è molto preoccupata per Hope e non può nascondere i suoi sentimenti. Per questo decide di parlare con Liam. Il giovane Spencer è felice di stare con Steffy e con le bambine ma anche lui ama ancora sua moglie…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 26 agosto 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.