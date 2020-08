Beautiful anticipazioni: Liam e Hope uniti per impedire le nozze, ci riusciranno?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful con una premessa: la soap di Canale 5 non andrà in onda nel fine settimana. Torna infatti il 31 agosto 2020, con le nuove puntate in onda alle 13,40. A seguire poi i nuovi episodi di Una vita. Che cosa sta succedendo a Los Angeles? Come avrete visto nelle ultime puntate, alla fine Hope ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Thomas. Non perchè provi qualcosa per lui, anzi gli ha fatto capire in maniera fin troppo esplicita che non lo ama, ma perchè vuole accontentare il piccolo Douglas. Ha paura di deluderlo ed è per questo che ha deciso di accettare la proposta, in modo da diventare sua madre.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: BROOKE E LIAM SALVANO HOPE?

Brooke non ha nessuna intenzione di permettere che Hope sposi Thomas solo perchè vuole che il bambino veda in lei una seconda mamma ed è per questo che ha tutte le intenzioni di intervenire. Anche Liam sa che deve fare qualcosa: non può permettere che Hope sposi Thomas, mandando all’aria tutto. E’ vero che loro al momento non sono una coppia ma si amano ancora…Questo Hope lo sa bene e infatti lo ha anche detto a Thomas ma le parole della Logan non hanno impedito allo stilista di immaginare un futuro…

Nel frattempo Xander non è ancora andato alla polizia per denunciare Thomas, visto che ha preferito prima parlare con Zoe di quello che ha scoperto. Ma forse ha fatto male, considerato il fatto che la ragazza non ha intenzione di denunciare Thomas, avendo anzi molta paura di lui…

Thomas invece spiega a Hope come sarebbe bello il loro futuro se lei si fidasse di lui e si lasciasse andare…Brooke e Liam riusciranno a far si che i due ragazzi non si sposino? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Vi ricordiamo che Beautiful ci aspetta il 31 agosto 2020 con una nuova puntata alle 13,40 su Canale 5. La soap non va in onda nel fine settimana ma ci aspetta lunedì.