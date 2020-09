Beautiful anticipazioni: Xander minaccia Thomas e si mette nei guai

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo da Los Angeles con la trama dei prossimi episodi della soap americana in onda in Italia. Come avrete visto nelle prime puntate dopo la pausa estiva, Thomas ha fatto la sua mossa: ha chiesto a Hope di diventare sua moglie, sfruttando l’affetto che lei nutre per il piccolo Douglas. La Logan, che non vuole deludere il bambino, ha accettato ma ha anche fatto capire a Thomas che non prova nulla per lui, essendo ancora legata a Liam. Per il Forrester al momento questo non sembra essere un problema ed è pronto a fare di tutto per avere Hope. Brooke invece è pronta a qualsiasi cosa pur di non vedere celebrata questa unione anche se dalla sua parte non ha Ridge. Suo marito infatti non ha nessuna intenzione di appoggiarla, ritenendo invece che Thomas sia la persona perfetta per Hope.

Nessuno però sa quello che sta succedendo, ossia quello che Xander ha trovato: le prove che dimostrano la colpevolezza di Thomas nella morte di Emma. Il giovane ha un video che incastra lo stilista, lo ha mostrato a Zoe ma non è ancora andato dalla polizia, lo farà?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 SETTEMBRE 2020

Xander vuole che chi ha fatto del male a Emma paghi ed è per questo che decide di affrontare Thomas. Le bugie dette fino a questo momento sono davvero tante e adesso lui vuole che il Forrester paghi per quello che ha fatto. Lo affronta quindi, e gli dice di avere le prove che dimostrano il suo legame con l’incidente di Emma, e quindi anche con la sua morte. Quale sarà la reazione di Thomas, troverà il modo per minacciare Xander in modo che non lo denunci o arriverà a fare del male anche a lui?

Nel frattempo Brooke cerca di far capire a Hope che la decisione di sposare Thomas non è affatto saggia e che può stare vicina a Douglas anche in altro modo, senza necessariamente diventare la moglie del Forrester. A questo punto però la decisione spetta solo a Hope: andrà avanti decidendo di diventare la moglie di Thomas o si fermerà prima?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprirlo.