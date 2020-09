Beautiful anticipazioni: Thomas minaccia anche Xander, confessione lontana

Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 3 settembre 2020? Le nostre anticipazioni ci raccontano che la proposta di Thomas a Hope ha portato lo scompiglio in famiglia! Hope è davvero molto provata da quello che è successo negli ultimi mesi. Ma non può nascondere i suoi sentimenti e ribadisce a Liam tutto il suo amore. Il problema è che la Logan pensa che non potrà mai dare un figlio al giovane Spencer e si considera quindi una moglie a metà. Liam la implora di non prendere questa decisione ma a quanto pare, non basta…Liam vorrebbe fermare queste scelte, fermare il tempo ma non può farlo e Hope è testarda, vuole andare per la sua strada ma con Thomas ha già messo in chiaro una cosa: non lo amerà mai. Thomas però deve fare i conti con un nuovo problema, Xander. Il giovane infatti ha scoperto tutto della sera dell’incidente e come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, i guai per il figlio di Ridge, non sono finiti. Tutte le sue bugie stanno per venire a galla?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 SETTEMBRE 2020

Hope è decisa anche se sua madre spera di riuscire a fermarla. Ridge invece non capisce come mai ci sia tanto astio verso Thomas che in fondo, a suo dire, non ha fatto nulla per meritarsi l’antipatia di Brooke. Ridge mai immaginerebbe quello che è davvero successo e quello che suo figlio sta nascondendo a tutti.

Xander pretende che Thomas vada alla polizia e confessi il suo legame con la morte di Emma. Inoltre vuole che dica a Hope che la sua bambina è ancora viva e che racconti tutto quello che Reese e Flo hanno fatto. Ma Thomas non ha nessuna intenzione di piegarsi e arriva a minacciare anche Xander…

Che cosa succederà adesso? Lo scopriremo nei prossimi episodi di Beautiful che ci aspettano come sempre alle 13,40 su Canale 5.