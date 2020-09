Beautiful anticipazioni: Thomas continua a tramare, Liam e Brooke sospettano

Liam e Brooke non si danno pace e non riescono a capire perchè Hope voglia incasinarsi la vita sposando Thomas. Ma la giovane Logan sembra non avere nessuna intenzione di cambiare idea…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 8 settembre 2020.

Come avrete visto Sally sta rimpiangendo di aver perso Wyatt, si rende conto di aver sbagliato ed è pentita per tutto quello che è successo ma a quanto pare ormai è tardi visto che Wyatt è felice al fianco di un’altra donna…

Ma se si scoprisse tutto quello che Flo ha fatto, per lei le cose non cambierebbero? Vediamo la trama della puntata di Beautiful di domani 8 settembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 SETTEMBRE 2020

Hope continua a pensare di aver preso la giusta decisione. Vuole sposare Thomas in modo da essere la madre di Douglas e poter stare il più possibile vicina al bambino ma non solo. Non vuole che Liam continui a immaginare a un futuro insieme. Deve rifarsi una vita perchè lei non gli potrà mai dare una famiglia. Hope è convinta di questo…

Steffy e Ridge non riescono a capire come mai Liam e Brooke siano così tanto preoccupati per quello che Hope ha intenzione di fare. Thomas non è una cattiva persona, lo stilista e sua figlia ne sono convinti. Ma ovviamente neppure immaginano quello che è accaduto e sta ancora accadendo e tutte quelle che sono le bugie raccontate dal giovane…

Ma per il momento tutto tace, e nessuno ha le prove per dimostrare che Thomas è un cinico assassino, un uomo senza pietà capace di fare qualsiasi cosa pur di ottenere quello che vuole!

Hope in ogni caso, mette in chiaro per l’ennesima volta con Thomas, che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sedurre da lui…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful come sempre alle 13,40 su Canale 5.