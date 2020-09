Una vita salta al sabato, si torna domenica: Alfredo e Ursula nuova coppia da temere

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Prima di tornare ad Acacias 38 con le ultime notizie dal quartiere, vi ricordiamo che Una vita non andrà in onda domani, sabato 12 settembre 2020 ma torna domenica pomeriggio; la soap ha anche concluso la sua avventura in prime time su Rete 4, per il momento si va quindi in onda solo al pomeriggio. Domenica Una vita andrà in onda dopo Beautiful, a seguire poi anche Il segreto e Day Dreamer, per una vera scorpacciata di soap!

E adesso arriviamo alle anticipazioni. Le novità di questi giorni sono il dialogo molto toccante che c’è stato tra Genoveva e Felipe e anche l’arrivo di Don Ignacio ad Acacias 387, tra lui e Rosina è subito scattato un certo feeling….

Vediamo quindi nel dettaglio le anticipazioni di Una vita per la puntata di domenica 13 settembre 2020. Una vita andrà in onda dalle 14,30 alle 15,30.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 SETTEMBRE 2020

Iniziamo con le anticipazioni dell’episodio di Acacias 38 1047, domenica pomeriggio vedremo la seconda parte.

Cinta ha spiegato a Rafael che il suo sentimento non potrà mai cambiare. Lei ama un altro uomo e questo non dipende da nessuno…Ma gli chiede un grande favore. Al momento i suoi genitori non devono sapere che il tour non c’è stato perchè lei ha deciso di non partire a causa di Emilio. Rafael, che tiene davvero tanto a Cinta, l’asseconda…

Liberto e Felipe sperano che il processo si svolga senza intoppi mentre Ramon va avanti con il suo investimento. Ursula invece racconta ad Alfredo degli incontri di Genoveva con Felipe, i due cercano di capire cosa sta succedendo. Felipe cerca di spiegare a Marcia come ci si comporta a tavola, in vista della festa alla quale insieme andranno in ambasciata.

Bellita non riesce a capire perchè Cinta ha lasciato Rafael, alla fine le sembrava un buon partito. Josè invece vuole solo che sua figlia sia felice e se lo ha lasciato avrà i suoi motivi.

Ignacio chiede a Rosina del suo matrimonio e la donna gli confida quello che sta succedendo in lacrime. Genoveva va a parlare con Lolita e scopre che il negozio sta per essere ceduto ad Alfredo. La donna le confessa che tra lei e Alfredo le cose vanno molto male…L’uomo è in casa e alla fine discute con sua moglie, dicendole che è tutta colpa di Antonito…

Ma non finisce qui, domenica pomeriggio andrà in onda anche la prima parte dell’episodio 1048 di Acacias 38, ed ecco per voi le anticipazioni!

Bellita, che non è una sprovveduta, ha capito che Cinta sta nascondendo qualcosa ed è per questo che va da Felicia a chiederle di Emilio. La donna dice che suo figlio non ha intenzione di stare con Cinta e che non può essere questo il motivo della sua mancata partenza per il tour.

Ursula è molto chiara con Marcia: deve ascoltare quello che Felipe sta organizzando per il processo, per liberare Liberto e le deve riferire tutto. La ragazza dice però che al momento non c’è nulla da riferire mentre Liberto e Felipe si preparano per la difesa in aula. Anche Ramon è dalla loro parte…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Vi ricordiamo ancora una volta che la soap non andrà in onda sabato pomeriggio.