Il Paradiso delle signore ascolti d’oro: si cambia orario ma solo per due giorni

E’ iniziata alla grande la nuova stagione de Il Paradiso delle signore in onda nel pomeriggio di Rai 1. Dopo tre mesi caratterizzati dalle repliche, la soap ha ritrovato i suoi telespettatori affezionatissimi che stanno regalando ottimi ascolti. C’è un solo aspetto negativo causato dall’emergenza covid 19. Chi segue da sempre Il paradiso delle signore sa bene che la soap, seguisse in tutto e per tutto il nostro calendario, portando sul piccolo schermo eventi che andavano di pari passo con il calendario attuale, seppur ambientato in anni diversi. Una vera chicca che ha reso questa soap ancora più interessante ma che purtroppo, a causa del coronavirus, è venuta meno. In questi giorni stiamo seguendo le puntate che ci portano nel mese di maggio, a dimostrazione del fatto che in estate, si siano girate le puntate che avremmo dovuto vedere in primavera. Ma questo è solo un piccolo neo, che non cambia comunque i fatti, e i fatti ci dicono che la soap piace ed è una scommessa che la Rai ha vinto.

Non solo, Il Paradiso delle signore nella sua nuova collocazione sta compiendo anche un altro miracolo: è leader nella fascia d’ascolti che va dalle 16:00 in poi, da quando Maria de Filippi saluta il pubblico di Uomini e Donne. Con Il segreto che va a picco, la soap di Rai 1 si candida a vera rivelazione di questa stagione ( o forse conferma vincente).

IL PARADISO DELLE SIGNORE CAMBIA ORARIO PER DUE GIORNI

Da lunedì ci sono delle piccole novità che vi segnaliamo. Come saprete domenica e lunedì si vota per cui la Rai seguirà questa tornata elettorale con degli appuntamenti speciali. Lunedì e martedì quindi, Il Paradiso delle signore andrà in onda ( due giorni di pausa invece per Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno) ma in un orario diverso.

Il Paradiso ci aspetta alle 14. Una sfida sicuramente più complicata visto che nella stessa fascia oraria vanno in onda Beautiful e Una vita, che sono le soap di punta della rete.

La variazione nel palinsesto di Rai 1 riguarda la giornata del 21 settembre 2020, e la giornata del 22 settembre 2020. La soap andrà in onda dalle 14 alle 14,50 a seguire poi uno speciale dedicato al Referendum e alle elezioni.

Il Paradiso delle signore ascolti d’oro: si cambia orario ma solo per due giorni ultima modifica: da