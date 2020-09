Beautiful anticipazioni: Flo conferma le parole di Douglas? La verità si avvicina

Hope sembra aver messo da parte le parole del piccolo Douglas, come se non volesse in nessun modo prendere in considerazione il fatto che Beth possa essere ancora viva. Chi invece ragiona in modo completamente diverso è Liam che ha deciso di andare a fondo in questa storia. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il giovane Spencer e Steffy saranno praticamente sconvolti da quanto Douglas ha detto. Ma perchè il bambino continua a dire che Phoebe è in realtà Beth, chi ha messo in testa al piccolo queste cose? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 27 settembre 2020. La soap americana va in onda anche domenica con una nuova puntata da non perdere…Mentre Hope e Thomas si baciano e provano ad avvicinarsi, Liam e Steffy cercano di decifrare le parole di Douglas mentre Flo, sembra essere decisa a parlare.

E ora ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domenica 27 settembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 SETTEMBRE 2020

Steffy e Liam prova a capire perchè il piccolo Douglas abbia detto quelle cose su Beth. Nel frattempo Flo, dopo esser stata male si confronta con sua madre. Ancora una volta, Shauna che è tra le persone a sapere tutto, invita sua figlia a non rovinarsi la vita e a non dire a nessuno quello che è successo davvero tra lei e Reese. Non deve farlo, non deve pagare per un piano che ha architettato un uomo che lei pensava di amare, quando ancora non sapeva tra l’altro, di essere una Logan.

Ma Flo è stanca di mentire ed è pronta a dire a Wyatt tutto quello che è successo. E’ finalmente arrivato il momento della verità? Lo scopriremo solo seguendo la puntata di Beautiful di domani 27 settembre 2020. Quale sarà la reazione di Wyatt e quella di Liam? Ne vedremo davvero delle belle nelle prossime puntate di Beautiful.