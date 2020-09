Beautiful anticipazioni: Liam riabbraccia Beth ma Hope non sa ancora nulla

Che cosa succederà nella nuova puntata di Beautiful in onda il 28 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana. Steffy e Liam si renderanno conto che Douglas ha detto la verità? Flo alla fine dirà tutto ma proprio tutto a Wyatt permettendo così che Liam capisca finalmente quello che è successo? E Hope che è lontana da tutti in luna di miele con Thomas, che cosa sta provando in questi momenti concitati? Ve ne parliamo nelle anticipazioni che ci portano in America. Ormai la verità sulla piccola Beth sta per venire a galla e le bugie, hanno le ore contate.

Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 SETTEMBRE 2020

Liam non sa perchè Douglas sia convinto che la piccola Phoebe in realtà sia Beth ma decide di credere alle parole del bambino. Sa bene di aver visto con i suoi occhi Beth morta, sa di aver dato l’addio a sua figlia nel giorno del funerale ma si aggrappa a questa speranza. E cerca di convincere anche Steffy di quello che Douglas ha raccontato. Beth è viva, è lì con loro. Ma adesso non sarà il caso di capire come e perchè è successo tutto questo?

Hope, al contrario di Liam, sta facendo finta di non aver ascoltato le parole di Douglas. Per lei anche solo una flebile speranza significherebbe poi tornare a soffrire e non se lo può permettere visto che ancora sta raccogliendo i pezzi della sua vita. E Thomas la invita a guardare avanti, a pensare che loro insieme al piccolo Douglas potrebbero essere quella famiglia perfetta che lei sogna…

Flo non riesce più a tacere…Liam inizia a pensare anche al fatto che la piccola Phoebe abbia chiamato Hope mamma, come se l’avesse riconosciuta, una cosa che non può essere casuale.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 28 settembre 2020.