Il segreto anticipazioni: Francisca sotto choc non sa che fine ha fatto Raimondo, lo troverà?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, che cosa succederà nella puntata di domani 5 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo! Come avrete visto, Alicia ha iniziato questo nuovo lavoro ma sembra avere ben altri obiettivi. E poi c’è Marcela che ha scoperto di essere incinta ma sembra proprio che la ragazza abbia un grande dubbio: non sa chi è il padre del bambino che aspetta. Matias infatti non sa che sua moglie, mentre lui non c’era ha avuto una relazione con Tomas e mai immaginerebbe quello che è successo…

Ecco che cosa vedremo nella puntata di domani 5 ottobre 2020 con le ultime notizie da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2020

Alicia ascolta una conversazione tra Adolfo e Tomas e fraintende le loro parole convincendosi che stiano per licenziarla. Damian e Pablo vanno insieme alla posta per ritirare un pacco e, mentre aspettano, Damian con domande ambigue cerca di scoprire da quale parte sia schierato adesso Pablo e se scoprire di essere il figlio di don Ignacio cambierà il suo comportamento con i dipendenti della fabbrica. Pablo si accorge di essere spiato da un ragazzo.

Francisca scopre dalle parole di Matias che Raimundo l’ha cercata a Puente Viejo e che, disperato per non averla trovata, è partito per cercarla altrove senza più dare notizie. Francisca capisce che Isabel le ha mentito. Lei pensava che a Puente Viejo la odiassero tutti e invece…Pablo racconta a don Ignacio di essere stato seguito da un suo compagno di caserma che lo cercava per chiedergli aiuto. Isabel e Rosa escono insieme per fare acquisti e la ragazza sembra affascinata dalla suocera, dimenticando i terribili racconti che aveva sempre sentito su di lei.

Appuntamento a domani 5 ottobre 2020 alle 16,20 su Canale 5.