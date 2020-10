Una vita anticipazioni: Felipe bacia Marcia, Genoveva come reagirà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 12 ottobre 2020? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama dell’episodio di Acacias 38. Domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1061. Abbiamo lasciato Emilio alle prese con le presentazioni di Angelines, la sua nuova fidanzata. I due di sposeranno anche se non hanno nulla in comune? E che cosa succederà tra Felipe e Genoveva, i due riusciranno a ingannare Alfredo e farlo desistere dal suo intento di vendicarsi degli abitanti di Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio dalla Spagna, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 OTTOBRE 2020

Ursula continua a tramare alle spalle di tutti nel senso che fa il doppio gioco. Dice di stare dalla parte di Genoveva ma in realtà trama anche con Alfredo…Lolita e Antonito riprendono le loro attività in negozio e sono felicissimi. Liberto è disperato, non si dà pace e non fa altro che ricordare tutti i momenti più belli che ha vissuto con Rosina. Susana arriva a consolarlo in casa ma non basta. Marcia si confida con Casilda ma non riesce a parlare liberamente di quello che succede con Felipe…Susana chiede a Casilda di stare attenta a quello che fa Liberto.

Felipe e Marcia restano da soli in casa e l’avvocato chiede alla sua cameriera di parlare di quello che è successo negli ultimi giorni. I due si baciano e Felipe si accorge che la ragazza porta una catenina alla quale sembra essere molto legata. Ha un valore affettivo e Marcia cerca di spiegare quello che rappresenta per lei. Marcia ha vissuto da sola la sua infanzia, senza padre e senza madre. E non è stato facile per lei. Felipe la bacia nuovamente in modo appassionato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì 12 ottobre 2020.