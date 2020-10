Una vita anticipazioni: Felipe stanco di aiutare Genoveva, vuole liberarsi di lei?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 13 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Come avrete visto, Angelines è stata presentata come la fidanzata di Emilio ma nessuno riesce a capire per quale motivo il ragazzo deve sposare una donna che di certo non ama e che non sembra neppure essere colta e raffinata, come ci si aspetterebbe per un uomo come lui…Nessuno riesce a immaginare che dietro a questo fidanzamento c’è un grande segreto. Ledesma minaccia ormai da tempo la famiglia di Emilio e il matrimonio è solo una conseguenza…Ma il giovane arriverà davvero all’altare e sposerà una donna che non ama? Cinta è disperata per quello che sta succedendo…E poi ci sono Felipe e Marcia che si sono baciati, tra loro sta nascendo qualcosa di sincero o l’avvocato la sta solo seducendo in modo da capire se Bryce l’ha minacciata in passato e in modo da tenerla buona? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 OTTOBRE 2020

Josè e Araxanta cercano di far capire a Cinta che deve andare avanti con la sua vita. Per colpa di Emilio ha già rinunciato a molte cose e adesso deve pensare a lei e alla sua passione per il canto. Genoveva dopo aver passato del tempo con Felipe torna da Alfredo e si mostra moglie premurosa e affettuosa. Cerca di capire da lui quali saranno le prossime mosse e dove si andrà a investire il denaro che hanno guadagnato in questi mesi.

Ursula ascolta il discorso che sta facendo Alfredo e gli parla di quello che ha scoperto: sembra che Ramon abbia consigliato agli abitanti di Acacias 38 di investire in un affare che sembra essere ottimo e per questo…Genoveva non si aspettava che la domestica tirasse fuori questa cosa…Alfredo invece le dice che doveva essere lei a capire di questa cosa. Ma l’uomo non sa che la donna ha investito già tantissimi soldi in questo affare…

Casilda è molto preoccupata per Liberto e crede che possa fare qualcosa di estremo. Ma il giovane le dice che non deve stargli addosso. E così decide di andare via e chiede a Casilda di essere lasciato in pace.

Genoveva decide di scrivere una lettera per chiedere scusa a Lolita per quello che ha fatto. La ma donna non sembra essere pronta a perdonare Genoveva. Felipe non sembra essere intenzionato a credere a Genoveva e ad aiutarla in questa cosa…Ledesma pretende che Emilio passi più tempo con Angelines e la mamma dà ragione.