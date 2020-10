Una vita anticipazioni: Genoveva umiliata da Felipe non starà a guardare

Che cosa succederà ad Acacias 38 nelle prossime puntate? Felipe scoprirà qual è il segreto di Marcia e di che cosa ha tanto paura? E fa bene a pensare che Genoveva potrebbe fare del male alla ragazza, qualora scoprisse che hanno una relazione? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 22 ottobre 2020. Nel prossimo appuntamento, scopriremo quelle che saranno le mosse di tutti i protagonisti delle storie che si sviluppano nella calla più famosa di Spagna!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 OTTOBRE 2020

Emilio ha deciso di parlare con Antonito di tutto quello che è successo a Valdeza. Gli chiede di essere però comprensivo con lui e Antonito gli dice che molto dipenderà da quello che sarà il racconto. In ogni caso Emilio ha deciso di aprirsi in modo da poter spiegare perchè Ledesma ha il potere di minacciare la sua famiglia. Antonito ascolta il racconto e si rende anche conto che Camino potrebbe sentirsi molto in colpa, pensando che tutto il destino della famiglia sia influenzato da una storia che la riguarda….



Ramon ha deciso di andare a vivere da solo con Carmen, in modo che Lolita e Antonito si possano godere questi giorni che li attendono da futuri genitori e anche questo accadrà nella puntata di Una vita di domani.

Liberto e Felipe parlano di quello che sta accadendo e l’avvocato è felice per il fatto che il matrimonio con Rosina sembra essere salvo. Genoveva si presenta a casa di Felipe. La donna lo accusa di essere crudele ma Felipe la invita ad andare via. Genoveva si spoglia davanti a lui, convinta di fare colpo e di poterlo sedurre. Ma la donna lo accusa anche di averla usata, di aver fatto si che lei si innamorasse solo per imbrogliarla…Felipe le dice che lei e Alfredo sono cattivi allo stesso modo. Ma non solo, quando Genoveva si avvicina troppo, Felipe le dice che è innamorato di un’altra donna. Bellita e Josè hanno intenzione di fare qualcosa per Cinta, per farle cambiare l’umore con la speranza che possa presto dimenticare quello che è successo con Emilio.

Genoveva è sconvolta per quello che Felipe le ha detto e cerca di capire chi sia la donna che l’avvocato dice di amare. Carmen parla con Fabiana del futuro che l’attende al fianco di Ramon…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 22 ottobre 2020. Vedremo la prima parte dell’episodio 1067 di Acacias 38.