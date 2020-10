Una vita anticipazioni: Genoveva si umilia con Felipe ma non ottiene nulla

Perchè Marcia continua ad aver paura del suo passato e non vuole che Felipe sappia quello che le è successo quando era nel suo paese? Che cosa si nasconde nella sua grande sofferenza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata di domani 25 ottobre 2020. Una vita ci aspetta domenica e questa volta, almeno secondo quanto riporta la guida tv ufficiale mediaset, dovrebbe andare in onda un episodio classico da 26 minuti circa. Le nostre anticipazioni ci raccontano quindi quello che accadrà nella seconda parte dell’episodio 1068 di Acacias 38.

Avrete visto che Ursula ha scoperto della relazione segreta tra Marcia e Felipe e ha affrontato la ragazza ma al momento non ha detto nulla a Genoveva. Cosa accadrà nei prossimi episodi, lo farà? Scopriamolo con le anticipazioni e le ultime notizie dalle puntate spagnole della soap.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 OTTOBRE 2020

Josè e Bellita chiedono l’aiuto di tutti i domestici per organizzare la sorpesa a Cinta con la speranza che la ragazza accetti di esibirsi per la festa del quartiere ma non sanno che la giovane cantante non ha nessun piacere nel farlo…Rosina invece felice per il suo ritorno ad Acacias 38 sta pensando di organizzare una merenda con tutte le amiche del palazzo.

Emilio decide di provare a portare avanti il piano che Antonito ha ideato, anche grazie all’aiuto di Camino. E così inizia a trattare male Angelines e a risponderle da vero maleducato. Antonito è convinto che così facendo, la ragazza si renderà conto che stava molto meglio con il suo vero fidanzato e lo lascerà, facendo si che Emilio torni libero e possa quindi sposare Cinta. Ma non solo, il ragazzo inizia persino a mangiare come un uomo sporco e irrispettoso, mostrando il peggio di se…

Genoveva esce di casa e fa una scoperta del tutto inaspettata: capisce che Felipe e Marcia hanno una relazione. E così torna a casa e si infuria contro Ursula, accusandola per non aver detto nulla prima. La Dicenta però le dice di averlo appena saputo e che stava cercando di capire meglio cosa era successo.

I genitori di Cinta le mostrano i manifesti e anche il palco che hanno preparato per la sua esibizione ma lei non sembra avere nessuna voglia di cantare…Genoveva decide di andare ad affrontare faccia a faccia Felipe anche se lui continua a dirle di non voler parlare con lei. L’uomo le dice che non le ha mai promesso nulla e le sbatte la porta in faccia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 ottobre 2020.