Beautiful anticipazioni: Thomas dopo l’incidente di sveglierà dal coma?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 27 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Un colpo di scena inaspettate in questi ultimi episodi: l’incidente di Thomas che è caduto con la sua macchina dalla scogliera. Come noi abbiamo visto però, anche se al momento nessuno lo sa, non si è trattato di un vero e proprio incidente. Infatti Thomas è stato in qualche modo costretto ad avere un certo tipo di guida visto che alle sue calcagna aveva Brooke. Ma questo al momento nessuno lo sa. Thomas è in coma…Ridge non sa che cosa aspettarsi mentre gli altri componenti della famiglia parlano di quello che sta accadendo al giovane Forrester…

Ridge non potrebbe mai immaginare tutto quello che Thomas ha fatto, incluse le minacce al piccolo Douglas ma non potrebbe neppure immaginare che dietro a questo incidente ci sia lo zampino di Brooke…

Vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful di domani, 27 ottobre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 OTTOBRE 2020

In ospedale arrivano Brooke, Liam e Hope che cercano di capire insieme a Ridge cosa sia successo. Nel frattempo i medici cercano di fare il possibile per salvare la vita a Thomas che ha riportato diverse ferite. Il ragazzo al momento è in coma e non si sa che cosa ne sarà di lui anche se a quanto pare i medici restano fiduciosi. Anche Bill e Justin iniziano a chiedersi che cosa possa esser successo a Thomas e fanno delle congetture insieme a Wyatt su quella che è la dinamica dell’incidente, rendendosi conto che ci sono delle cose che non tornano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 27 ottobre 2020. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.