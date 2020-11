Beautiful anticipazioni: Ridge difende l’indifendibile, Thomas ancora ko

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Mentre Thomas è in ospedale, intorno a lui si creano delle strane dinamiche. Ridge è convinto che Brooke abbia delle responsabilità per quello che riguarda l’incidente di suo figlio anche se la Logan continua a negare. Ridge crede di aver visto qualcosa che non gli è piaciuto e si augura solo che questa brutta storia possa finire con il risveglio di Thomas, nonostante l’operazione al cervello che secondo i medici è necessaria per evitare conseguenze drammatiche.

Nel frattempo il detective Sanchez ha chiesto di parlare con Flo perchè ha capito che in tutta questa storia, oltre a lei, ci sono anche altre persone coinvolte. E l’incidente di Thomas potrebbe essere collegato alla storia della piccola Beth. Il detective chiaramente non sbaglia. Ma vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani 2 novembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 NOVEMBRE 2020

Brooke continua a credere che Thomas, una volta sveglio, possa dire a suo padre quello che è successo davvero sulla scogliera. Nel frattempo Flo racconta parte della storia al detective che quindi va in ospedale per fare delle domande su Thomas e su quello che ha fatto a Hope. Ridge non gradisce in nessun modo che in questa circostanza si punti il dito contro suo figlio che potrebbe anche non svegliarsi e non approva l’atteggiamento che il detective sta assumendo. Ma è chiaro a tutti che prima di cadere dalla scogliera, Thomas di cose non belle ne avesse fatte e anche molte. Adesso bisognerà capire se ci sono tutte le prove per dimostrare il suo coinvolgimenti nella morte di Emma ma non solo. Thomas ha taciuto con Hope e ha anche minacciato Flo. Tutte cose che non possono passare in secondo piano.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 2 novembre 2020.