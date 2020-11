Beautiful anticipazioni: Bill attacca Thomas, è di nuovo guerra con Ridge

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 8 novembre 2020: che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio di Beautiful. Come avrete visto in questi ultimi episodi, Brooke si è sfogata con Bill raccontandogli tutto quello che Thomas ha fatto a Hope e dicendogli anche che Ridge non riesce a capire quello che suo figlio ha tramato alle spalle di tutti. Bill non riesce a credere alle sue orecchi e resta sconvolto dalle parole della sua ex moglie. Nel frattempo tra la Logan e Ridge il distacco è sempre più evidente, visto che il Forrester continua a pensare che sua moglie odi Thomas…In ospedale il ragazzo continua a dire che l’incidente non è stato causato da Brooke e che non ricorda molto di quel momento. Ma Hope e Liam temano che sia una nuova trappola, un altro piano diabolico per non assumersi le sue responsabilità.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 NOVEMBRE 2020

Bill dopo aver ascoltato le parole di Brooke decide di intervenire. Non sa ancora quello che può fare ma decide che deve avere un faccia a faccia con Thomas e per questo va in ospedale per parlare con il giovane. Thomas è ancora spossato dopo l’operazione e dopo la caduta e finge di non capire quello che Bill sta dicendo. Ma Spencer lo mette di fronte alle sue responsabilità facendo notare quello che è successo con Hope e tutto il male che ha causato alla famiglia con le sue bugie. E Bill non sa ancora che Thomas ha anche delle colpe per la morte di Emma…Mentre Bill sta accusando Thomas, arriva anche Ridge che si schiera ovviamente dalla parte di suo figlio e lo difende. Ne nasce un acceso scontro con Bill che sembra destinato a finire molto male.

Come andrà a finire questo faccia a faccia? Lo scopriremo nella puntata di domenica, appuntamento quindi a domani.