Il segreto anticipazioni: dall’attacco di Eulalia alle minacce di Estefania

Dopo aver spiegato quello che sta succedendo a causa di Eulalia, Isabel ha fatto sapere ai suoi figli quello che sarebbe stato il piano d’azione. Ed ecco quindi che tutti adesso devono fingere che lei sia morta. Il piano che è stato elaborato con Francisca, funzionerà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani, 12 novembre 2020. Eulalia crederà a quello che Isabel e Francisca stanno tramando? Pensando che la marchesa sia morta, agirà come Isabel e la Montenegro immaginano? Nel frattempo a tramare c’è anche Alicia che continua a mentire a chi invece si fida di lei…A Puente Vijeo la notizia della morte di Isabel lascia tutti esterrefatti. L’unica a non provare nessun dolore sembra essere Rosa che è troppo concentrata sul suo matrimonio. Pensa solo a quello e adesso crede che forse potrebbe slittare a causa di questo lutto. Manuela sta iniziando a credere che dietro alla partenza di Marta ci sia lo zampino di Rosa anche se non ha modo di dimostrarlo. Estefania continua a minacciare Tiburcio, ma tra di loro c’è stato davvero qualcosa che potrebbe distruggere il matrimonio con Dolores?

Ma vediamo quella che sarà la trama per la puntata de Il segreto di domani. La soap ci aspetta come sempre alle 16,20 su Canale 5. Vi ricordiamo inoltre che la programmazione non cambierà al momento. Il day time di Amici infatti quest’anno andrà in onda su Italia 1 per cui nel pomeriggio continueremo a vedere la soap e il GF VIP 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 NOVEMBRE 2020

Donna Eulalia, ricevuta la notizia della marchesa, prepara il suo attacco finale contro Francisca Montenegro. Raimundo invece, anche se ancora disperso, dopo essere svenuto nel bosco viene recuperato da un uomo dall’identità ancora ignota. Urrutia, schiacciato dai sensi di colpa, si reca alla locanda per parlare con Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, e dirgli tutta la verità sull’incidente avvenuto anni prima.

Tiburcio non intende cedere ai ricatti di Estefania, che minaccia di dire a Dolores della loro avventura, e si rifiuta di dare alla donna le cinquemila Pesetas che pretende in cambio del suo silenzio.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 12 novembre 2020.