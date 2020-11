Il segreto torna domenica: Francisca e Isabel scacco matto a Eulalia

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 15 novembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Vi ricordiamo che Il segreto andrà in onda dalle 15,30 alle 16,20 per poi dare la linea a DayDreamer. La soap spagnola salta al sabato, come succede ormai da mesi. Ma torniamo a Puente Viejo: avrete visto che negli ultimi episodi è successo davvero di tutto ma l’attenzione al momento si concentra su Francisca e Isabel che stanno portando avanti un piano molto diabolico. Per tutti la marchesa è morta: sembra che sia questo il progetto che servirà, almeno secondo le due donne, a far abbassare la guardia a Eulalia che quindi, dovrebbe uscire allo scoperto; Isabel e Francisca sperano che questa sia la mossa vincente per mettere fine alla guerra ma anche per ritrovare Raimundo…A Puente Viejo quindi ci si prepara per il funerale della marchesa. La sua morte prematura ha lasciato tutti senza parole…Ma c’è una persona che non ne sembra essere turbata, questa persona è Rosa che continua a organizzare il matrimonio come se nulla fosse; anzi, teme che questo lutto possa ritardare la celebrazione…

Ma vediamo le anticipazioni con la trama della puntata de Il segreto che ci aspetta domenica su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

Mauricio tenta di mettere fine alla guerra con don Filiberto, mostrandogli un articolo di giornale che riporta la notizia dell’arresto degli uomini che aveva chiesto di inviare a Puente Viejo per punirlo. Il sacerdote però, anche vedendosi scoperto, non demorde e giura vendetta. Don Ignacio accetta di pagare María Jesus perché sparisca da Puente Viejo senza lasciare traccia, ma lei pretende di rivedere Pablo per potergli dire addio.

Rosa, incurante della triste situazione derivante dall’omicidio di donna Isabel, insiste perché i preparativi per il matrimonio continuino come se nulla fosse e, quando Adolfo le chiede di posticipare la cerimonia di qualche settimana, va su tutte le furie. Il Capitano Huertas continua le indagini sull’omicidio di donna Isabel ed è sempre più convinto che l’assassino sia qualcuno interno a La Habana. Intanto, il piano di donna Francisca dà i suoi frutti.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta domenica pomeriggio su Canale 5. Vi ricordiamo che Prima de Il segreto andrà in onda Una vita.