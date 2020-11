Il segreto anticipazioni: nuove verità vengono alla luce ma i misteri continuano

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 16 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo! Come avrete visto in questi ultimi giorni, il piano di Francisca e Isabel sembra funzionare anche se ci sono delle conseguenze. Infatti sono iniziate le indagini e i sospetti stanno ricadendo su Francisca che invece non ha nulla a che fare con la morte di Isabel, anche perchè la marchesa, come avrete capito, non è morta! Ma le due donne insieme vogliono che Eulalia venga finalmente allo scoperto e che possa cadere nella loro trappola. Nel frattempo Pablo continua a credere che suo padre stia nascondendo qualcosa…

Ma vediamo adesso la trama della puntata de Il segreto di domani 16 novembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 NOVEMBRE 2020

Alla Villa, Pablo affronta don Ignacio, chiedendogli spiegazioni sulla decisione di lasciare Puente Viejo presa da Maria Jesus. Manuela sembra dare cenni di cedimento, legati ai suoi problemi di salute. Encarnacion, preoccupata per il marito, rivela ad Alicia che, al contrario di quanto avevano sempre creduto, è lui il vero responsabile dell’incidente. La ragazza resta molto sorpresa da questa verità che le viene raccontata per la prima volta.

Mauricio si vede costretto a ricattare il Capitano Huertas per costringerlo a collaborare con lui per trovare “il guercio”, l’uomo che lavorava per donna Eulalia Castro, nella speranza che li conduca a Raimundo. Rosa, con l’avvicinarsi delle nozze, invece di calmarsi come speravano tutti è preda di attacchi isterici e allucinazioni, cosa che chiaramente preoccupa tutta la famiglia. E’ chiaro che la ragazzo non stia bene ma nessuno sembra voler intervenire. Pablo, sospettando che suo padre abbia costretto Maria Jesus a lasciare il paese, tenta di scoprire quale sia la vera situazione tra i suoi genitori e chi di loro stia mentendo. Ma che cosa è successo davvero tra loro? Che cosa stanno nascondendo e siamo sicuri che quella donna sia davvero la madre di Pablo? Gli interrogativi continuano a essere ancora tanti…

Appuntamento a domani con la nuova puntata de Il segreto che ci aspetta su Canale 5 come sempre alle 16,20.