Il segreto anticipazioni: Isabel torna in azione, Raimundo disperso

Rosa continua a stare male ma soprattutto ad avere ansia per via di questo matrimonio che vuole celebrare il prima possibile. Anche suo padre stenta a credere che non abbia un briciolo di pietà per la morte della madre di Adolfo…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama della puntata di domani 17 novembre 2020. Le ultime da Puente Viejo ci rivelano che il piano di Isabel e della marchesa va come loro due avevano immaginato ma siamo solo all’inizio!

Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta domani come sempre alle 16,20 dopo il day time del GF VIP 5. La programmazione non cambia in quanto quest’anno il day time di Amici andrà in onda su Italia 1.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 NOVEMBRE 2020

Donna Francisca e donna Isabel, una volta eliminata la minaccia rappresentata da donna Eulalia, tornano a Puente Viejo, rivelando a tutti il piano secondo cui avevano finto la morte della marchesa. Resta però il problema di Raimundo, ancora disperso, ritenuto prigioniero degli uomini di donna Eulalia. Rosa intanto, felice del ritorno della marchesa, soprattutto per il fatto che ora non c’è nulla ad impedire le sue nozze, è sempre più gelosa dei sentimenti che Adolfo prova per la sorella maggiore, Marta. Dopo uno scatto d’ira, arriva addirittura a sdoppiarsi, parlando con un’altra versione di se stessa. Che Rosa abbia dei seri problemi di salute mentale è abbastanza chiaro ma la sua famiglia sembra non voler approfondire, nonostante in famiglia ci sia un precedente.

Alla Villa, Pablo affronta don Ignacio, chiedendogli spiegazioni sulla decisione di lasciare Puente Viejo presa da Maria Jesus. Manuela sembra dare cenni di cedimento, legati ai suoi problemi di salute. Encarnacion, preoccupata per il marito, rivela ad Alicia che, al contrario di quanto avevano sempre creduto, è lui il vero responsabile dell’incidente.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 17 novembre 2020 su Canale 5.