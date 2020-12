Il segreto anticipazioni: Rosa fuori di senno, è un pericolo per Marta, le farà qualcosa?

La sola persona che sembra essere propensa alla decisione di Francisca di mettere fine alla sua vita e a quella di Raimundo è Isabel. Ovviamente la donna trama da sempre alle spalle di Francisca e questa occasione per lei, è davvero perfetta. Ma Don Filiberto resta scioccato da questa possibilità, non riuscendo a credere che la marchesa possa essere a favore di questa storia…Ma vediamo quello che succederà domani a Puente Viejo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata del 3 dicembre 2020.

Mentre Rosa, ormai fuori di senno, va avanti con i preparativi delle nozze, completamente manipolata da Isabel che la sua come una marionetta, a Puente Viejo ha fatto ritorno Marta che non è da sola. Se è vero che la ragazza è innamorata di Adolfo, è anche vero a quanto pare, che ha deciso di andare per la sua strada e per questo, senza dire nulla a nessuno, ha sposato un altro uomo. Rosa, dopo aver fallito il tentativo di uccidere suo padre, ha deciso però di allontanare anche la marchesa, facendole capire che ha sbagliato a darle una pistola…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata de Il segreto di domani 3 dicembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 DICEMBRE 2020

Marta, tornata a Puente Viejo con Ramon dopo averlo sposato in segreto, dà la notizia a tutta la famiglia. Don Ignacio, all’inizio incredulo e furioso per non essere stato consultato, dà la sua benedizione ai due ragazzi. Rosa, invece, sospetta che Marta nasconda un secondo fine e la affronta in modo diretto. Tiburcio e Hipolito non riescono più a gestire Estefania, ma sembra aprirsi uno spiraglio; Hipolito, infatti, la vede parlare con un uomo e decide di seguirlo per scoprire chi sia.

Onesimo continua a tormentare il paese intero con il concorso delle frittelle, sempre più convinto che il primo posto sarà il suo. In una sala in pietra, si riuniscono degli uomini vestiti con lunghe tuniche, coperti da cappucci, ma la loro identità resta ancora un mistero. Matias, ormai uscito allo scoperto come infiltrato del governo, convoca Alicia per proporle un accordo che potrebbe salvare il padre da carcere.

Rosa, sospettando che Marta – pur avendo sposato Ramon – sia ancora interessata ad Adolfo, organizza un incontro per metterla alla prova.

Tutto questo e molto altro nella puntata del 3 dicembre 2020 su Canale 5, come sempre alle 16,20 dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.