Beautiful anticipazioni: tra Shauna e Brooke finisce a schiaffi

Era nell’aria che presto la situazione sarebbe precipitata. Brooke e Ridge ci hanno provato fino alla fine ma lo strappo causato anche da Thomas e dalle sue bravate non può essere ricucito. La bugia di Ridge è arrivata in un momento molto complicato per la coppia ed è chiaro che la separazione, seppur momentanea, è solo l’inizio di quello che potrebbe portare a un divorzio. Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 15 dicembre 2020. Thomas, con le rivelazioni su Shauna fatte a Brooke, ha messo a segno il primo punto, in questa battaglia che vuole vincere a tutti i costi. E adesso si sta lavorando per bene Shauna: non gli basta che Ridge e Brooke si siano allontanati per il momento, vuole una rottura definitiva. Ed è per questo che cerca di convincere in tutti i modi Shauna a corteggiare Ridge, facendole pensare che lo stilista abbia intenzione di provare a voltare pagina…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 DICEMBRE 2020

Ridge è andato a vivere da Steffy alla quale deve provare a spiegare quello che sta succedendo con Brooke ma non è facile. Ridge infatti sa di aver sbagliato ma allo stesso tempo sa bene che tra lui e Shauna non c’è stato nulla. Ma la Logan non ha preso affatto bene l’incontro ravvicinato tra suo marito e Shauna ed è per questo che ha deciso di avere un confronto. Shauna non è di certo un agnellino e, come potrete immaginare, in questo scontro tra due leonesse pronte a lottare per quello che vogliono, alla fine le cose si mettono male. La discussione tra le due degenera tanto che Brooke arriva a prendere a schiaffi quella che potrebbe diventare la rivale in amore. La madre di Flo però mantiene i nervi saldi e non reagisce…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 15 dicembre 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.