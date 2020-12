Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta, Felipe non cede

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 dicembre 2020? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano dalla Spagna. Domani su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1092 di Acacias 38. Come avrete visto, mentre Felipe è convinto che deve andare da Andrade per ritrovare Marcia, Genoveva ha capito che l’avvocato non si è arreso come vuol far credere e che ha ancora in testa Marcia. La donna quindi cerca di capire dagli amici di Felipe, quali saranno le sue mosse ma Liberto non sa davvero nulla delle intenzioni di Felipe…

Non ci resta che scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 DICEMBRE 2020

Emilio inizia a pensare che non ci sarà modo per fermare Ledesma e che alla fine sua madre sarà costretta a sposarlo. Ma Josè è ancora fiducioso e pensa che ci sia qualcosa da fare. La soluzione intanto, potrebbe essere una: Josè decide di fingersi amico di Ledesma, in questo modo potrà capire se ci sono scheletri nell’armadio ma anche se potrà fare qualcosa in più…

Felipe convinto da Mauro torna a casa e almeno per il momento non prende sue iniziative. Prima di uscire di nuovo però alla sua porta bussa Donna Genoveva che non attende neppure di essere ricevuta ma piomba nel salotto di Felipe…Ma per l’ennesima volta la donna si becca un no da Felipe che la invita a lasciare cosa sua. Ha un impegno: dove deve andare l’avvocato?

Carmen e Lolita si rendono conto che devono fare qualcosa prima che la situazione precipiti. A causa delle loro continue litigate adesso sono Ramon e Antonito a non andare più d’accordo e si evitano. Ovviamente tutto questo non va bene…

Mendez ha capito che Felipe e Mauro stanno indagando per conto loro sulla scomparsa di Marcia e pretende dal suo ex collega di sapere tutto quello che hanno scoperto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 15 dicembre 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.