Beautiful anticipazioni: cosa succederà dopo Capodanno 2021?

Cosa ci aspetta con le prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni e con le news che arrivano direttamente dalle puntate americane della soap di Canale 5. Come saprete Beautiful e Una vita, le due soap in onda nel pomeriggio di Mediaset, si fermano per Capodanno. Beautiful quindi non andrà in onda nè il 31 dicembre nè il primo gennaio 2021. Si torna invece regolarmente in onda il 2 gennaio con i nuovi episodi della soap americana e i colpi di scena non mancheranno. Cosa succederà negli episodi in onda a gennaio 2021? Ci sarà una nuova storia d’amore tra Shauna e Ridge che sembrano essere sempre più vicini? E cosa accadrà tra Thomas e Zoe, i due alla fine decideranno davvero di sposarsi per vendicarsi di Brooke? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Vediamo i dettagli!

Beautiful anticipazioni prossime puntate gennaio 2021

Brooke vada Hope e Liam con i documenti che servono per la pratica di adozione di Douglas, ma il giovane Spencer è perplesso. Liam non sa se stanno facendo la cosa giusta. Sa bene infatti che Thomas potrebbe reagire in malo modo e continuare a pensare che deve vendicarsi per quello che sta subendo. E infatti Liam non sbaglia…

Thomas, una volta saputo che Hope vuole togliergli suo figlio, va da lei per riprenderselo. Douglas sembra però piuttosto preoccupato di rivedere il padre. Il piccolo è stato più volte minacciato da Thomas e adesso ha ovviamente paura per quello che potrebbe succedergli. Il Forrester però non si aspettava che il piccolo potesse avere una simile reazione. E a quanto pare, seppur a malincuore, alla fine accetta di lasciare che Hope e Liam diventino i genitori del bambino.

Ma Liam sembra non essere del tutto favorevole all’adozione del figlio di Thomas. Intanto Thomas parla della faccenda con Ridge. Chiaramente il Forrester non accetta questo colpo basso e non capisce perchè Liam debba diventare il padre di Douglas…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Beautiful che tornano in onda nel mese di gennaio 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5.