Una vita anticipazioni prossime puntate: cosa succederà dopo Capodanno 2021?

Breve pausa per Una vita che si prende due giorni di vacanza. Non si va in onda infatti, come vi abbiamo già detto, il 30 dicembre e il 31 dicembre. La soap spagnola torna a Capodanno con le nuove puntate e le ultime news da Acacias 38. E proprio per questo ci chiediamo: che cosa accadrà nelle puntate di Una vita che aprono il nuovo anno all’insegna della soap spagnola? Come avrete visto, Felipe ha intenzione di fare di tutto per riportare Marcia a casa. Allo stesso tempo però Genoveva che ha scoperto che la donna è ancora viva, vuole arrivare prima di Felipe per impedirgli di salvarla, cosa accadrà?

Una vita anticipazioni prossime puntate? Cosa succederà a gennaio 2021?

Cosa succederà quindi ad Acacias 38 dopo Capodanno? Andrade vuole prendersi i soldi di Felipe ma ha anche altro in mente. Non ha infatti intenzione di lasciare Marcia. Felipe però non lo immagina ma sarà salvato in extremis da Mauro che con la polizia irromperà in casa per salvare il suo amico e anche la giovane brasiliana.

Alfonso Carchano, un noto produttore cinematografico, è interessato a scattare qualche foto a Cinta e Camino. Le due ragazze sembrano essere entusiaste. Dopo tanta sofferenza finalmente una cosa positiva anche per loro ad Acacias 38…

Mentre si diffonde la notizia dell’operazione di polizia contro la banda di Andrade, Marcia è in grande pericolo: la donna – che è stata gravemente ferita durante la retata della polizia in casa di Andrade – continua a versare in condizioni critiche! Si riprenderà?

Susana vince il concorso di moda, ma non sembra affatto contenta del suo trionfo. La mossa di Rosina per aiutarla, non è stata poi così utile?

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda nella prima settimana di gennaio 2021 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap andrà regolarmente in onda dal 2 gennaio 2021 alle 14,10 su Canale 5.