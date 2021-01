Una vita anticipazioni: Marcia ancora in fin di vita, Genoveva si avvicina a Felipe

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 4 gennaio 2021? La settimana do Canale 5 si apre alla grande con le soap puntuali come sempre. Nel pomeriggio del lunedì vedremo la seconda parte dell’episodio 1101 di Acacias 38. Tutti pronti per scoprire che cosa succederà a Marcia e come farà Felipe a riprendersi dopo i fatti accaduti? Ad Acacias 38 tra l’altro c’è una grande novità: Camino e Cinta sono state notate da un grande regista del cinema che a quanto pare vorrebbe fare di loro due star! Genoveva sempre più indignata con Ursula per quello che sta succedendo, medita il da farsi e studia un nuovo piano per dimostrare la sua vicinanza a Felipe.

Vediamo quindi le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 gennaio 2021

Liberto comunica a tutte le domestiche che Marcia è stata ritrovata ma non ci sono buone notizie. Il marito di Rosina infatti spiega che la donna è stata coinvolta in una sparatoria e che quindi adesso sta molto male. La sua vita è appesa a un filo. Casilda e le altre sono sotto choc. Vorrebbero sapere di più ma per il momento Liberto non ha molte altre informazioni da dare. Araxanta torna a casa e racconta a Josè, Bellita e Cinta quello che è successo a Marcia.

Genoveva insoddisfatta per quello che ha fatto Ursula con Marcia, ha una reazione inaspettata. La donna le dice che aveva pagato Andrade per mandare in Brasile Marcia ma che non lo ha fatto, tradendola. Genoveva quindi schiaffeggia la Dicenta. Felipe potrebbe aver scoperto il legame che c’era tra loro…Mentre Felipe è in ospedale, in attesa di sapere come andrà l’operazione di Marcia, Agustina cerca di consolarlo come può.

Genoveva, continuando a fingere, va da Felipe per stargli vicino. L’uomo le dice che le ridarà tutti i soldi che lei gli ha prestato. Ma Genoveva non è lì per i soldi ma solo per stargli vicino. Sembra proprio che al momento Felipe non abbia ancora capito il legame che c’è stato tra la scomparsa di Marcia e Ursula. Anzi, Genoveva riesce anche ad avvicinarsi a Felipe che per la prima volta dopo tanto tempo la tratta bene.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 4 gennaio 2021 su Canale 5.