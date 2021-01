Beautiful anticipazioni: Forrester vs Logan e spunta Shauna

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 gennaio 2021? Vi ricordiamo che siamo giunti alla puntata del sabato e in questo giorno della settimana va in onda solo Beautiful mentre Il segreto e Una vita ci aspettano alla domenica. Le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 16 gennaio 2021, ci rivelano quella che sarà la decisione di Ridge rispetto a Brooke. A quanto pare il Forrester ha ancora bisogno di tempo per capire cosa prova per la Logan…A dimostrazione della ritrovata unione per i Forrester, Thomas e Douglas passano la notte insieme a casa di nonno Eric…Ma per Ridge c’è una sorpresa inaspettata che lo attende in camera da letto.

Vediamo quindi le anticipazioni con la trama di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 gennaio 2021

Ridge si rende conto che lui e Brooke hanno ormai delle idee troppo diverse. Non solo, la Logan non ha intenzione di perdonare Thomas mentre Ridge ha già voltato pagina, sempre più convinto del fatto che suo figlio non abbia nessuna colpa nella vicenda legata alla piccola Beth. Ridge ne parla anche con Eric. Persino lui crede che Hope stia esagerando con la vicenda dell’adozione di Douglas e che il bambino dovrebbe restare con suo padre. Le cose si fanno sempre più complicate…

Ma Ridge non avrebbe mai potuto pensare di trovare un ospite inatteso nella sua camera da letto. Infatti ecco che si ritrova con Shauna a pochi passi da lui e le intenzioni della donna non sembrano essere quelle di una semplice amica. Che cosa succederà, cederà al suo fascino?

Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful. Vi ricordiamo che Beautiful è la sola soap in onda al sabato. Domani infatti alle 14,10 andrà in onda una puntata di Amici 20 in diretta con tante sorprese per il pubblico di Canale 5.