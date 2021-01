Il segreto anticipazioni: Alicia coinvolta in un attentato, come sta?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 21 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio da Puente Viejo dove come sempre, succede di tutto. Avrete visto che Adolfo ha preferito che sua madre non vedesse Rosa, una scelta molto strana per Isabel che forse ancora non sa anche in paese c’è anche Marta e che quindi vedendola, potrebbe rendersi conto del sentimento mai assopito della giovane figlia di Don Ignacio. Pablo si sente ancora in colpa per quello che è successo a Urritia e pensa che il solo modo per rimediare ai fatti accaduti, sia quello di trovare sua madre…Tomas non vuole parlare con Adolfo di quello che succede con Inigo, deve prima capire come stanno davvero le cose. E suo fratello invece non vuole raccontare nulla di quello che sta succedendo con Rosa. Tra i due quindi ci sono molto silenzi e tante cose non dette…Tomas prova a chiedere ad Antonita che fine abbia fatto Maqueda ma neppure lei sembra averlo visto. Nessuno lo trova perchè l’uomo è stato aggredito…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 21 gennaio 2021.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 21 gennaio 2021

Pablo, convinto di avere una pista su dove poter trovare la madre, parte di nascosto per Bilbao. La cosa non fa piacere a don Ignacio che teme che possa succedere qualcosa al ragazzo. Inoltre, Ignacio scopre che Urrutia è stato trasferito a Puente Viejo. Alicia, che doveva partecipare a un comizio a La Puebla, potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato. Il collega, Julio Barreiros, è morto e Encarnacion teme il peggio.

Che cosa è successo davvero ad Alicia, sta bene oppure no? La moglie di Urritia sapeva che suo figlia stava rischiando grosso ma non immaginava fino a questo punto.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta come sempre alle 16,35 circa su Canale 5.