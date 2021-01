Una vita anticipazioni: arriva Santiago il marito di Marcia, cosa cambia ora?

Clamoroso colpo di scena ad Acacias 38! Marcia e Felipe, come avrete visto oggi, si stavano preparando per entrare in chiesa quando sul più bello è comparso Santiago. Ma chi è quest’uomo? Sembra proprio che sia il primo marito di Marcia! La ragazza non ha mai voluto parlare a Felipe del suo passato, così doloroso. Forse pensava che Santiago fosse morto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 21 gennaio 2020. Come avrete visto, Felipe è rimasto scioccato nel vedere l’uomo davanti alla chiesa. Anche Marcia si è ritrovata a non sapere che cosa dire. Immaginiamo quindi che per il momento, il matrimonio non si possa celebrare, considerato anche il fatto che Santiago, è il marito della domestica.

C’è lo zampino di Genoveva nel ritorno in Spagna del marito di Marcia? Scopriamolo con le ultime news da Acacias 38, domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1111 della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 gennaio 2021

Santiago chiede a Marcia come mai sia vestita da sposa e chi sia l’uomo che ha di fronte. Felipe è basito da quello che sta succedendo e pretende spiegazioni dalla donna. Ma quando Marcia non commenta in nessun modo la presenza di Santiago, e invece continua a piangere, Felipe se ne va. Marcia ha una crisi, non riesce a respirare e gli invitati alle nozze chiamano un medico con la speranza che la situazione della ragazza non peggiori, dopo l’intervento che ha subito.

I vicini si ritrovano tutti a casa di Genoveva a commentare quello che sta succedendo e ovviamente pensano che Marcia sia una bugiarda visto che non ha detto a Felipe di essere sposata. Ramon e Lolita invece sono preoccupati per le sue condizioni di salute anche se pensano che non succederà nulla di grave. Susana invece sottolinea che il sacramento del matrimonio è sacro e non si può scherzare su queste cose come Marcia ha fatto.

Santiago e Marcia vanno a stare nella locanda e Casilda offre il suo aiuto. Marcia continua ad avere problemi con tosse e mancanza di aria. Ha bisogno di alcuni infusi e Santiago vuole che si curi. Rimasti da soli, Marcia e Santiago parlando di tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Marcia confida che pensava fosse morto mentre Santiago non ha fatto altro che cercarla…

E’ stato Andrade a dirle che suo marito era morto ma a quanto pare le cose stavano in modo diverso. Genoveva avrebbe voluto far visita a Felipe ma per il momento l’uomo non vuole incontrare nessuno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 21 gennaio 2021.