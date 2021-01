Una vita anticipazioni, si torna domenica: Marcia si scusa con Felipe ma lui si consola con Genoveva

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 24 gennaio 2021? E’ stata Genoveva a trovare Santiago e a far si che tornasse proprio nel giorno del matrimonio di Marcia e di Felipe? Se così fosse, questa volta la donna non avrebbe fatto comunque nulla di grave…Almeno non ai suoi occhi. Ha infatti distrutto la vita di Felipe e adesso è pronta a consolarlo anche se lui al momento, non vuole ancora vedere nessuno. Che cosa succederà quindi nella puntata di Una vita di domenica, 24 gennaio 2021? Cosa deciderà di fare Marcia? Grazie alle parole di Casilda, tutti hanno saputo che la brasiliana non ha mentito a Felipe ma che sapeva che suo marito era morto. In realtà era stato Andrade a dirglielo ma Santiago, non l’aveva abbandonata. Ha continuato a cercarla ovunque, fino a trovarla. Ma la ama ancora oppure è stato mosso solo dal denaro? Questo di certo lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita, iniziamo proprio dalla trama delle puntate di Acacias 38 di domenica. Anche questa settimana vedremo due episodi lunghi della soap di Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1112 di Acacias 38

Susana è felice per il ritorno di Armando, così tanto che decide di preparare un pasto in stile giapponese per le signore. A casa di Rosina, né lei né Carmen decidono di provare il pesce crudo, e così la povera Susana che ha dedicato tanto tempo alla preparazione di questo pranzo, si ritrova a dover mangiare da sola tutto!

Iniziano le prove per scegliere una delle giovani donne, chi sarà la protagonista del film che le lancerà alla celebrità? Sarà scelta Camino oppure il ruolo sarà di Cinta?



Genoveva si presenta come un eroe davanti a tutto il quartiere, è il sostegno sentimentale di cui Felipe ha bisogno in un momento così amaro. Genoveva cerca in tutti i modi di stare vicina a Felipe per dimostrarle che su di lei può contare. I vicini sono felici nel vedere Felipe fuori di casa, avevano paura che potesse ricadere nella depressione e nei vecchi vizi di un tempo. Casilda e Marcia parlano di quello che sta succedendo. La domestica dice alla sua amica che Santiago è suo marito, non può dimenticarlo ma Marcia non lo ama più, sembra esserne certa. Più tardi Marcia va dall’avvocato e gli chiede perdono, pensava che Santiago fosse morto e afferma di non essere più innamorata dell’uomo.

La ragazza apre il suo cuore a Felipe e gli dice che ama solo lui. Alfonso ha scelto Cinta per il suo film. Felipe sembra essere scosso dalle parole di Marcia, che cosa farà?

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1113 di Acacias 38

Susana cerca di ricambiare l’invito di Armando preparando una ricetta francese, ma il piatto è immangiabile e finisce per preparare delle zuppe all’aglio che stupiranno il diplomatico ricordandogli la sua infanzia.

I Domínguez e i Pasamar vengono informati da Cinta e Camino che Cinta sarà la protagonista del film. Felicia pensa male gli artisti, affermando che Alfonso ha scelto Cinta perché è la figlia di Bellita.



Felipe sembra aver perdonato Marcia, comprendendo i suoi sentimenti. Entrambi sanno di amarsi ma a quanto pare, visto che lei è sposata, il loro è un amore impossibile. Santiago convoca tutti gli abitanti del quartiere a un incontro in cui spiega la storia della sua vita con Marcia e chiede che non giudichino sua moglie. Dopo aver parlato con Marcia Felipe è distrutto, con lei è stato molto duro ma sa di amarla ancora. E’ Genoveva a consolarlo per quello che sta succedendo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica pomeriggio alle 15,30 su Canale 5.