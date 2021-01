Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge sempre più intimi, Thomas sospetta di Hope

Thomas è di due cuori, da un lato vorrebbe credere a Hope ma dall’altro si rende conto, anche grazie all’avvertimento di suo padre, che la Logan potrebbe non essere sincera visto che in ballo c’è l’adozione del piccolo Douglas. Che cosa succederà quindi adesso? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni che come sempre ci rivelano la trama delle prossime puntate di Beautiful. Iniziamo dalla puntata di domani, 26 gennaio 2021. Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 mentre vi ricordiamo che nel pomeriggio di Canale 5 ci sarà una novità. Il segreto si ferma, al posto della soap spagnola arrivano gli ultimi episodi di DayDreamer-Le ali del sogno in onda anche in prime time il martedì sera.

Ma torniamo adesso a Los Angeles…Al momento Thomas sembra non voler cedere alle richieste fatte da Hope e quello che le offre è di avere la possibilità di crescere insieme Douglas con una custodia condivisa. A pochi passi dalla stanza di Thomas sta succedendo anche altro. Ridge è preoccupato per il fatto che Hope sia ancora in casa e dopo aver parlato con Brooke di quello che sta succedendo, viene coccolato da Shauna. Lo stilista si rende conto che quando è insieme a lei sorride sempre più spesso e così la madre di Flo non perde occasione per cercare di sedurlo.

E adesso ecco per voi le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 26 gennaio 2021. Thomas capirà che Hope sta solo giocando? E che ne sarà di Liam e Steffy?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 gennaio 2021

Dopo aver saputo quello che è successo con Hope, Zoe invita Thomas a riflettere sul da farsi. E’ convinta infatti che la figlia di Brooke non sia affatto sincera e che non ha intenzione di far pace con il ragazzo ma solo di portargli via il piccolo Douglas. Brooke continua a essere preoccupata per sua figlia mentre Liam si è reso conto che forse, prova ancora qualcosa per Steffy. E ancora non sa nulla di tutto quello che Hope ha fatto alla festa di Halloween, o almeno di quello che ha cercato di fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 26 gennaio 2021.