Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe amanti clandestini, come fnirà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 29 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacis 38 che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio, vedremo domani la seconda parte dell’episodio 1115 della soap. Come avrete visto, Felipe è ancora alla ricerca di un cavillo per poter avere la sua Marcia, anche se al momento non le ha detto nulla. Ma in cuor suo la ama ancora e anche la brasiliana è follemente innamorata dell’avvocato. Genoveva se ne rende conto ma spera che questa volta il suo piano non fallisca anche perchè far finta di essere solo una semplice amica, mentre vede l’uomo che ama struggersi per amore, non è affatto semplice. Susana deve fare i conti con i suoi valori: Armando è divorziato e per lei questo è un grande ostacolo. Per amore potrebbe superarlo?

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni per la puntata del venerdì pomeriggio.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 gennaio 2021

Antonito si sfoga con Emilio e gli racconta del nome scelto da Lolita, spiegandogli che difficilmente sua moglie, testarda come è, accetterà di cambiare idea. Felipe ascolta una conversazione tra Casilda e Agustina e si rende conto che Marcia è follemente innamorata di lui e non ha intenzione di tornare con Santiago, anche se legalmente è sua moglie. Capisce che anche lei sta soffrendo moltissimo…Ricorda tutti i momenti passati al fianco di Marcia, dal loro primo incontro a tutto quello che è successo dopo e si rende conto che il loro è un amore fortissimo. Guardando la foto che hanno scattato insieme si rende conto che non può e non deve rinunciare a questo amore.

Le riprese del film non vanno affatto come Cinta immaginava infatti arriva l’attore che interpreta suo marito. Si tratta di un uomo che ha la stessa età di suo padre e così la giovane attrice fa le sue rimostranze ma a quanto pare, serve a poco.

Nonostante Santiago gli abbia proposto di essere di aiuto nelle indagini per incastrare Andrade, Felipe si rifiuta di avere un rapporto con lui. L’avvocato capisce che deve vedere Marcia. E così la incontra e le dichiara tutto il suo amore: non possono stare lontani, non vedono.