Beautiful anticipazioni: Hope respinge Thomas e succede l’inaspettato, si salverà dall’acido?

Che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? Prima di iniziare con le nostre anticipazioni vi ricordiamo che la soap americana sarà la sola ad andare in onda anche al sabato, ci aspetta quindi il 30 gennaio 2021 con un nuovo episodio sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi abbiamo detto che nelle prossime puntate di Beautiful succederà di tutto, con un clamoroso colpo di scena che lascerà tutti senza parole. E questo colpo di scena ha a che fare con il piano di Thomas ma anche con la recente scoperta di Ridge, l’acido usato nelle lavatrici. Curiosi quindi di scoprire di che cosa si tratta? Ecco le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 gennaio 2021

Liam trascurato da Hope trova invece in Steffy una confidente. Ma non solo, tra di loro infatti sembra essere tornato il sereno. Steffy tra l’altro capisce le sue esigenze ma allo stesso tempo si comporta in modo impeccabile come mamma. Liam invece non capisce perchè Hope, dopo aver ritrovato la sua adorata Beth, si senta invece ossessionata dal dover salvare Douglas da suo padre…

Brooke e Ridge continuano a discutere. Lo stilista non apprezza quello che Hope sta facendo e pensa che la ragazza stia manipolando suo figlio per ottenere quello che vuole. Brooke lancia accuse altrettanto pesanti verso Thomas che a quanto pare arriverebbe a chiedere di tutto a sua figlia e non sarebbe tra l’altro un buon padre per Douglas…Brooke ha paura che a sua figlia stia per succedere qualcosa di brutto, fa bene a preoccuparsi? Shauna intanto sta giocando tutte le sue carte ed è pronta a fare la mossa vincente. Brooke fa bene a essere preoccupata perchè alla Forrester sta per succedere qualcosa di molto brutto che vedrà Thomas protagonista suo malgrado…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 30 gennaio 2021. Non perdetevi i prossimi episodi perchè ne vedremo davvero delle belle.