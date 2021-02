Beautiful anticipazioni: Shauna consola Ridge che dice addio a Brooke

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 14 febbraio 2021 dopo che Ridge si è reso conto di quello che Hope e Brooke hanno fatto nelle ultime ore? Lo stilista ha capito che sua moglie era disposta a coprire Hope, e a non dirgli che suo figlio forse era morto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 febbraio 2021. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5, scopriremo quella che sarà la reazione di Ridge di fronte al racconto di Thomas relativo a quello che è successo la famosa sera dell’incidente. Thomas però non vuole che tutto questo peggiori le cose tra lui e Hope, anzi. Ma di certo è felice se invece, i fatti accaduti, cambieranno le cose tra Brooke e suo padre, visto che è della madre di Hope che vuole vendicarsi, non della ragazza…

Non ci resta che scoprire i dettagli della puntata di Beautiful di domani, 14 febbraio 2021, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 febbraio 2021

Ridge stenta a credere che sia successo davvero quello che è accaduto nelle ultime ore. Se se anche fosse vero che Hope non sapeva come agire di fronte alla possibile morte di Thomas, non può giustificare in nessun modo il fatto che Brooke, sua moglie, non gli abbia detto nulla. E’ inaccettabile pensare che Brooke sapeva della possibile morte di Thomas e non ha subito raccontato tutto a suo marito, padre di quel ragazzo che poteva essere sciolto nell’acido. Ridge stenta davvero a credere di avere di fronte una persona che ama. E non ci pensa due volte: la storia finisce così, addio matrimonio, addio Brooke…

Provato per tutto quello che è successo, Ridge riceve tutte le attenzioni che avrebbe voluto da Shauna e tra i due scatta qualcosa…Il piano di Thomas a quanto pare, si sta rivelando più che perfetto.

Non proprio una puntata piena d’amore nel giorno degli innamorati! Appuntamento a domani!