Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna si accende il feeling e Brooke trema

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama per la prossima puntata della soap americana. Come avrete visto Ridge non ha nessuna intenzione di perdonare Brooke, questa volta sua moglie è andata davvero troppo oltre, superando ogni limite. Lei e Hope hanno mentito e hanno fatto qualcosa di molto grave. Hope sapeva che Thomas poteva essere in una cisterna con l’acido e non ha detto nulla. Non solo, Brooke sapeva che lui era in ansia per suo figlio non riuscendo a mettersi in contatto eppure non ha fatto nulla. Ridge non ci sta e decide di mettere fine a questo matrimonio. E per consolarsi ha subito una spalla sulla quale piangere. Shauna infatti sa giocare le sue carte ed è pericolosamente vicina al Forrester…

Steffy è chiaramente felice di sapere che suo fratello sta bene ma non per questo è tenera con lui. Anzi, la ragazza gli rinfaccia tutte le sue colpe e lo mette di fronte agli errori che ha commesso…

Ma scopriamo adesso che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 febbraio 2021. Ecco per voi le anticipazioni con le ultime news dalle puntate americane di Beautiful.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 febbraio 2021

Steffy prova a capire quello che è successo tra Hope e Thomas e non sa perchè suo fratello sia ancora così legato a lei. Brooke si rende conto che tra lei e Ridge si è rotto qualcosa e inizia a credere che forse ci sia di mezzo anche un’altra donna. Teme che l’altra donna in questione possa essere Shauna…

Liam intanto ha preso la sua decisione ed è tornato a lavorare alla Spencer. Wyatt, Justin e Bill sono molto felici di poterlo riavere di nuovo in squadra.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 16 febbraio 2021.