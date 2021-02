Una vita anticipazioni: Santiago ha Genoveva in pugno, ma chi è davvero?

Marcia scopre chi è davvero Santiago o si fida delle parole dell’uomo che è tornato ad Acacias 38 dicendo di essere suo marito? Ma come avrebbe fatto Genoveva a trovare un uomo così somigliante al marito della brasiliana? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 17 febbraio 2021. Ursula ha capito che Genoveva sta tramando qualcosa e la mette in guardia: non è vero che Santiago se ne sta andando dalla Spagna, l’uomo ha affittato la camera per altri mesi, quindi la fuga non è poi così vicina. Una volta appresa della novità, Genoveva va subito a confrontarsi con Santiago che, quando non è con Marcia, vive da tutt’altra parte…

Dopo aver parlato con Felipe, Bellita e suo marito hanno deciso di intentare una causa per diffamazione contro Alfonso. Ma il regista non sembra affatto impaurito da queste accuse, anzi. In strada, davanti a tutti, per l’ennesima volta, punta il dito contro la cantante che ha una reazione molto forte.

Scopriamo quindi che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 17 febbraio 2021.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 febbraio 2021

Genoveva minaccia Santiago con un rasoio ma il giovane sa di essere nella posizione migliore per trattare. Sa bene che se Genoveva lo uccidesse, Marcia resterebbe vedova e quindi potrebbe sposare Felipe. Santiago quindi fa capire a Genoveva che non lo può minacciare. Adesso è lui che gestisce la partita…E infatti le cose si invertono: prima che Genoveva se ne vada, adesso è Santiago che le mette le mani al collo e la minaccia.

Cinta e Josè cercano di consolare Bellita per tutto quello che è successo ma la cantante non vede via d’uscita ed è convinta che il film sarà trasmesso in tutto il mondo. Susana si sfoga con Rosina…La donna ha paura che Armando abbia perso l’interesse per lei e non voglia più andare avanti con il corteggiamento. Rosina non sa che cosa rispondere…

Casilda ricorda il momento in cui il suo adorato marito Martin morì. Finalmente dopo tanto tempo ha anche dei ricordi della loro storia d’amore. Per rassicurare Marcia, Santiago le dice di non preoccuparsi che si fermeranno per qualche tempo ad Acacias 38. La ragazza ne sembra essere felice. Casilda organizza una veglia funebre per ricordare Martin.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 17 febbraio 2021 alle 14,10 su Canale 5.