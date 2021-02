Una vita anticipazioni: Ursula è impazzita, Genoveva cosa farà?

Una vita torna in onda come sempre alla domenica e le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che succederà nella puntata più lunga del 21 febbraio 2021. Pronti per la anticipazioni? Che cosa farà Santiago che come avrete capito è in combutta con Genoveva? Ma soprattutto chi è davvero quest’uomo? Come fa a fingersi marito di Marcia se in realtà non lo è? Felipe si renderà conto delle manipolazioni che Genoveva sta facendo contro di lui? Intanto Susana, dopo che Armando le ha detto della missione segreta da portare a termine per il re, sembra essere sparita nel nulla. Emilio e Cinta invece per il momento sono riusciti a bloccare il film di Alfonso ma potrebbe non essere finita qui…

Non ci resta adesso che scoprire che cosa succederà nella puntata più lunga che vedremo domenica dalle 15,30 in poi! Scopriamo le ultime notizie da Acacias 38, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama della seconda parte dell’episodio 1126 di Acacias 38

Ursula continua a pressare Genoveva che però non sembra perdere colpi e non perde neppure posizione. La donna tra l’altro ha capito che la tattica che stava usando con Santiago non funziona e che deve fare altro e cambia quindi il suo piano. Ursula si presenta alla porta di Agustina in lacrime e le chiede di poter vedere anche se per pochi minuti la foto di Mateo…Con la foto del piccolo in mano la donna ha una vera e propria crisi di nervi e la povera Agustina non sa che cosa fare….Ramon incontra Felipe per strada ed è felice di vederlo sereno nonostante tutto quello che sta passando. Bellita viene attacca tramite i giornali da Alfonso ma grazie a Rosina riesce a pubblicare a sua volta un articolo con il quale racconta tutta la verità sulla sua storia. Rosina è molto preoccupata per Susana, la donna sembra essere scomparsa nel nulla. Armando racconta a Liberto quello che è successo con la sarta e adesso il ragazzo teme il peggio…Genoveva da va Santiago dal quale pretende rispetto e gli ricorda che se lo avesse dimenticato, lui sta lavorando per lei…Santiago le dice che Marcia non vuole partire e che se dovesse farlo dovrebbe andare via da solo…E così la donna gli dice che non c’è bisogno che vada da nessuna parte, può avere di tutto grazie a lei e si spoglia davanti ai suoi occhi…

Una vita anticipazioni: la trama della prima parte dell’episodio 1127 di Acacias 38

Rosina e Liberto continuano a essere preoccupati per Susana che sembra essere davvero scomparsa nel nulla. Anche Armando si sente in colpa per quello che è successo e vorrebbe fare qualcosa ma la sarta sembra sparita nel nulla. Alla fine però la sarta torna a casa...La donna parla con Armando e gli dice di accettare la missione del re, però dovranno lasciarsi. Una decisione che le costa molto cara…

Genoveva e Santiago fanno l’amore ma lei mette in chiaro una cosa: da lui vuole solo quello, non prova nessun sentimento. La donna continua invece a tramare alle spalle di Felipe sperando che l’avvocato si innamori di lei. Ignaro di tutto quello che sta succedendo, lui le chiede di andare a pranzo insieme…

Ursula mostra sempre più segni di follia: minaccia Genoveva scambiandola per Cayetana e si intrufola in casa di Felipe per rubare le lettere di Telmo.