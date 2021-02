Una vita anticipazioni: Ursula impazzita, Genoveva impaurita la farà fuori?

Marcia sembra essersi rassegnata dopo le parole di suo marito ma c’è qualcosa in lei che la spinge ancora a credere che Santiago non le stai raccontando tutto. Chi invece non ha nessun sospetto è Felipe che si gode la sua nuova amicizia con Genoveva. Intanto Ursula ricordando le sofferenze passate a causa di tutti gli abitanti di Acacias 38 sembra essere pronta a vendicarsi. Ma come lo farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 25 febbraio 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1129 di Acacias 38 e i colpi di scena, come potrete immaginare, non mancheranno…

Ursula ha una crisi isterica di fronte a Genoveva che cerca di assecondarla e le dice che arriverà presto il momento per questa vendetta. Ma la Dicenta è davvero fuori controllo e sembra essere pronta a tutto…

Non ci resta che scoprire adesso che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 febbraio 2021

Genoveva non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da Ursula e infatti, aveva un paio di forbici pronta a tutto, anche a colpire la domestica qualora fosse diventata pericolosa. La Dicenta però si è calmata e per il momento, non ci sono state conseguenze…

Bellita continua a cercare la moglie di Alfonso per avere un faccia a faccia con lei. Quando Araxanta lo scopre però, si scaglia contro la sua signora dicendole che dovrebbe voltare pagina a meno che non vuole ammalarsi con questa sua ossessione per Margarita. Liberto prova a consolare sua zia ma Susana è davvero amareggiata per tutto quello che è successo con Armando e dimostra la sua poca voglia di vivere prendendosela con tutti i vicini di casa…

Agustina preoccupata per le condizioni di salute di Ursula chiama un medico che le dà un preparato per far calmare la domestica. Bellita continua a pensare che suo marito le stia nascondendo qualcosa di brutto ma in realtà Josè ha solo deciso di entrare in una compagnia teatrale…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 25 febbraio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.