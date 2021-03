Beautiful anticipazioni: Liam vuole smascherare Thomas, ce la farà?

Thomas pensava di avere Hope in pugno e di poterla ancora una volta manipolare. Ma la Logan ha deciso di non avere lui al suo fianco come stilista nella lavorazione della nuova collezione, come suggerito anche da Liam, che ha diversi sospetti su Thomas…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 5 marzo 2021.

Liam continua a essere convinto che Thomas non abbia nessuna buona intenzione con Hope. E per dimostrare che Thomas non è affatto cambiato chiede a Steffy di indagare insieme a lui. Vuole smascherare Thomas e tutti i tranelli che ha ordito fino a questo momento, ci riuscirà? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani, eccole per voi. Steffy a quanto pare ha intenzione di stare dalla parte di Liam, non fidandosi ancora di suo fratello…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 marzo 2021

Liam proprio non riesce a tollerare Thomas ed è sempre più convinto che nella sua testa ci sia un piano ancora non ben compreso da Hope. Cerca di parlare quindi con la Logan e la convince a capire meglio quelle che sono le intenzioni di Thomas. I due decidono di andare insieme da Vinny ma non sanno che in quell’appartamento al momento vive Zoe.

Brooke ha deciso di non perdonare Thomas come Ridge le aveva chiesto e così ha sancito la fine del suo matrimonio. Firma però malvolentieri i documenti del divorzio. Non riesce a credere che il Forrester abbia voluto andare avanti, per via della vicenda legata a Thomas. Sperava che avrebbe messo lei al primo posto? Difficile, almeno per ora…Se Ridge ha perdonato Thomas e gli crede, nè Brooke bè Steffy la pensano allo stesso modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 5 marzo 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.