Una vita anticipazioni: il ritorno di Cayetana e le minacce di Genoveva a Marcia

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 7 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola. Nel pomeriggio di domenica andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1133 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1134 della soap spagnola. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5, Felipe ha deciso che potrebbe ufficializzare la sua relazione con Genoveva ma, dopo aver parlato con Marcia, ha capito che nel suo cuore c’è ancora amore per la brasiliana. Ramon lo ha invitato a fare chiarezza, perchè deve capire che cosa vuole davvero, anche se Marcia è una donna sposata, fuori quindi dalla sua portata. Dal canto suo Marcia si è resa conto che Felipe deve andare avanti e che lei ha una vita da godersi con Santiago. Nel frattempo le condizioni di salute di Ursula peggiorano: la donna sembra aver davvero perso la testa…

Ma che cosa succederà nella puntata di domenica? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 7 marzo 2021 ( episodio 1133 seconda parte)

Genoveva decide di andare a parlare con Marcia per chiarire e mettere i puntini sulle i. La donna infatti è stata informata da Felicia del fatto che Marcia ha parlato per strada con Felipe e la invita a stare lontano dall’avvocato. Genoveva la umilia dicendole che Felipe non prova nulla per lei. E poi per non farsi mancare nulla la minaccia. Santiago dice a Marcia di avere una sorpresa per lei: ha trovato un lavoro che forse le piacerà visto che non vuole stare sempre chiusa nella camera della locanda. Marcia sembra essere felice. Ursula continua ad avere problemi e vede Cayetana ovunque. Nel frattempo Bellita cerca di chiarire le cose con Margarita ma non ottiene grandi risultati.

Una vita anticipazioni: la trama del 7 marzo 2021 ( episodio 1134 prima parte)

Bellita racconta ad Araxanta dell’incontro avuto con Margarita. Le cose non sono andate affatto bene. La domestica non aveva dubbi…Liberto, Antonito, Felipe e Ramon si incontrano per parlare di affari. All’incontro partecipa anche Josè che ormai è sempre più assorbito dal suo nuovo impegno con il teatro e vuole dimostrare a Cinta quello che ha imparato. Rosina ha paura che Liberto si possa innamorare della nipote di Armando mentre Marcia cerca di scoprire qual è la sorpresa che Santiago le sta preparando.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 7 marzo 2021.