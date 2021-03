Il segreto anticipazioni: chi è l’uomo mascherato che salva Alicia?

Chi è l’uomo che salverà Alicia? Se lo chiederà il pubblico che segue con affetto Il segreto e che rivedrà la soap di Canale 5 in onda la prossima settimana! Per via delle sue posizioni repubblicane, infatti, la figlia di Encarnacion (Arantxa Aranguren) e Jesus (Angel Hector Sanchez) entrerà infatti nel mirino degli Arcangeli, forti sostenitori del regime, e rischierà persino la vita. Infatti la setta ha organizzato una vera e propria aggressione e la ragazza potrebbe persino essere uccisa, ma che cosa succederà? A Puente Viejo intanto le cose non vanno affatto bene per Marta che non sa gestire la situazione con Ramon. L’uomo si stava mostrando accomodante in un primo momento ma adesso che ha scoperto quello che è successo davvero e che sa che il figlio che sua moglie aspetta non è suo, tutto è cambiato…

Ma torniamo adesso alle anticipazioni de Il segreto per la puntata del 14 marzo 2021. Che cosa accadrà? Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta dalle 14,30 circa alle 15,20 con un nuovo imperdibile episodi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domenica 14 marzo 2021

Alicia, nonostante gli inviti in tal senso del capitan Huertas (Carles Sanjaime), si rifiuterà di lasciare la cittadina a causa delle minacce dei “rivoltosi” e prometterà a se stessa e ai paesani che continuerà a svolgere nel migliore dei modi il suo ruolo di prima cittadina. E alla fine la setta agirà: la ragazza infatti sarà aggredita in piazza ma in extremis sarà salvata da un uomo misterioso, un uomo mascherato. Di chi si tratta? L’uomo dal volto coperto, che in un primo momento non riconosceremo, sparerà a due anarchici che in piazza stavano per aggredire Alicia e che avrebbero dovuto ucciderla. Gli uomini scapperanno tra i colpi di pistola.

Huertas, dopo aver analizzato l’accaduto, si convincerà del fatto che Alicia sia stata salvata da una persona appartenente al gruppo degli Arcangeli poiché soltanto in quel caso, ovvero conoscendo dettagliatamente i loro piani, avrebbe potuto bloccare le loro intenzioni omicide. E a questo punto la domanda sorge spontanea: è stato Thomas a salvare Alicia?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domenica 14 marzo 2021.