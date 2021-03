Una vita anticipazioni: Marcia volta finalmente pagina dimenticando Felipe?

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita in onda nel mese di marzo 2021 su Canale 5? Iniziamo subito con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 9 marzo 2021. Una vita torna con la seconda parte dell’episodio 1134 e come sempre su UNF potrete leggere le ultime news da Acacias 38. Proviamo a fare il punto della situazione: Felipe e Genoveva hanno iniziato una relazione anche se l’avvocato è ancora innamorato di Marcia. La bella brasiliana dopo esser stata minacciata da Genoveva ha deciso di dare una possibilità a Santiago e di andare avanti per la sua strada. Tutto il quartiere è scosso per l’arrivo della nipote di Armando che ha portato una certa ventata di novità ad Acacias 38 e non solo…Ursula sembra essere impazzita: Genoveva la caccerà di casa?

Ma che cosa succederà domani? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 9 marzo 2021

Genoveva ha deciso di avvicinarsi a Felicia anche per capire meglio che cosa succede nel quartiere e infatti la donna le racconta molte cose su Marcia e le dice che la terrà d’occhio. Non solo, per Felicia c’è anche un invito da parte di Genoveva…La mamma di Camino ed Emilio si augura che molto presto Felipe deciderà di ufficializzare la relazione con Genoveva perchè è la migliore cosa da fare. E infatti le due signore stanno organizzando un incontro con i vicini, vogliono proprio che questa relazione venga alla luce.

Santiago sta organizzano una sorpresa per Marcia e finalmente la donna scopre di che cosa si tratta. Insieme a Emilio e agli altri amici di Acacias 38 ha organizzato una serenata. Marcia sembra essere davvero felice!

Camino sembra essere molto curiosa di conoscere la nipote di Armando. C’è un piccolo imprevisto tra Genoveva e Felipe che hanno una discussione per strada a causa di Marcia. La brasiliana decide di iniziare da capo al fianco di Santiago…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 9 marzo 2021.