Beautiful anticipazioni: il piano di Steffy e Liam funzionerà?

Alla fine Steffy si è lasciata convincere da Liam che le ha detto di avere una idea geniale per dimostrare che suo fratello è un pericolo per tutti. E anche se Ridge non se lo aspettava, la giovane imprenditrice ha fatto tornare in azienda anche Zoe. Nessuno sa quelle che sono le intenzioni di Liam e Steffy, ma questo piano funzionerà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama per la puntata di Beautiful in onda domani, 11 marzo 2021. Quella che non riesce a credere a tutto questo è Brooke ma Ridge le spiega che è stata Steffy a far tornare Zoe in azienda. La Logan ne resta ancor più scioccata.

E adesso scopriamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 marzo 2021. Ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 marzo 2021

E alla fine Hope, non sapendo cosa fare, e non avendo altre idee decide di assumere Thomas, dopo averne parlato con Liam. Il giovane Spencer a quanto pare accetta anche perchè questo potrebbe essere il solo modo per permettere a Zoe di spiare i movimenti dello stilista e di capire davvero quelle che sono le sue intenzioni. Thomas ha un piano in mente e Hope e Liam probabilmente non immaginano neppure quello che vuole fare. Ma siamo davvero sicuri che Zoe stia assecondando Liam o pensate che la ragazza faccia il doppio gioco?

Brooke non riesce a capire per quale motivo alla fine Zoe è stata ripresa alla Forrester e per l’ennesima volta si sente tradita da suo marito che a quanto pare da questa storia non ha capito nulla.

Ma non sa che c’è Liam a quanto pare dietro a questi strani movimenti. Ma quanto tutto questo sarà utile per capire quali sono le intenzioni di Thomas?

Non ci resta che seguire le prossime puntate della soap americana per scoprire ogni dettaglio. Beautiful ci aspetta domani, 11 marzo 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.