Una vita anticipazioni: Ursula minaccia Genoveva con un coltello, la ucciderà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 11 marzo 2021? Ve ne parliamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani in onda come sempre su Canale 5 alle 14,10. Come avrete visto Santiago ha chiesto a Marcia di fidarsi di lui e di costruire qualcosa senza pensare al passato ma concentrandosi sul presente. Felipe stava per annunciare a tutti il suo fidanzamento con Genoveva ma alla fine l’incursione di Ursula ha interrotto tutto. E Genoveva quindi, anche stavolta, ha visto sfumare il suo piano. Ma questo fidanzamento sarà annunciato oppure no? Ve ne parliamo con le anticipazioni di Una vita e la puntata di domani, 11 marzo 2021. In onda la seconda parte dell’episodio 1135 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 marzo 2021

Felicia non vuole che sua figlia prenda lezioni di disegno. Ma alla fine sembra che la donna possa anche cambiare idea. Dopo quello che è successo a casa di Genoveva sono tutti molto scossi per il comportamento di Ursula…Bellita parla con Felicia di tutto quello che è successo. La mamma di Cinta spiega che ci sarebbe stato un annuncio da fare ma che non è successo poi nulla a causa della Dicenta…La nipote di Armando va a parlare con Felicia per spiegare alla donna che Camino ha molto talento e dovrebbe prendere lezioni.

Felipe ascolta suo malgrado una conversazione tra Fabiana e Agustina. Le due parlano di quello che sta succedendo tra Marcia e Santiago e di come alla fine sembrano aver trovato il giusto compromesso. L’avvocato si rende conto di provare ancora qualcosa per Marcia. Nonostante tutto…Decide però di voltare pagina e di dire a Genoveva che hanno aspettato anche troppo e che adesso vuole solo una donna come lei al suo fianco. Genoveva è al settimo cielo. Camino scopre che sua madre ha deciso di farle prendere le lezioni ed è felicissima.

Genoveva convoca Ursula e le rimprovera tutti i suoi ultimi fallimenti. Le dice che se ne deve andare e che è pronta una grossa cifra di denaro per ricompensarla per tutto quello che ha fatto. Ma la Dicenta, inaspettatamente, tira fuori un coltello e minaccia la sua padrona. Che succederà?