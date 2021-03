Beautiful anticipazioni: Thomas sta usando Zoe e non il contrario

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 15 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e che ci raccontano quello che sta accadendo. Come avrete visto, Zoe è tornata a lavorare alla Forrester, in teoria per spiare Thomas ma a quanto pare lui si sta comportando bene con Hope. In realtà come potrete immaginare, anche se finge di essere interessato a Zoe e di volere una relazione con lei, sta solo aspettando il momento giusto per riavvicinarsi a Hope. Il figlio di Ridge ne è completamente ossessionato e al momento, solo Brooke sembra aver capito fino in fondo quanto il ragazzo possa essere pericoloso. Steffy ha spiegato alla Logan quello che è il piano con Zoe ma Brooke è ancora stupita dal fatto che sua figlia abbia deciso di lavorare al fianco di Thomas dopo tutto quello che è successo…

Ma il giovane nel frattempo dice a sua sorella di aver capito tutti gli errori commessi e che per questo non ha intenzione di farne altri. Promette che non farà più male a nessuno…

E nella puntata di domani, cosa vedremo?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 marzo 2021

Brooke non si fida in nessun modo di Thomas la il figlio di Ridge vuole dimostrare a tutti di essere cambiato e di non essere più ossessionato da Hope. Per farlo ha intenzione di iniziare una relazione con un’altra donna, e quella donna è Zoe. Liam e Steffy osservano le mosse di Thomas per capire dove voglia andare a parare ma per il momento, non hanno niente in mano per dimostrare che si tratta di un piano diabolico…

Brooke continua a dubitare e non sa se la scelta di far tornare anche Zoe in azienda sia quella giusta. Anche Carter non sembra comprendere la volontà di Steffy di far tornare Zoe a lavorare alla Forrester ma per il momento la ragazza non può parlare a tutti del piano che ha ideato con Liam.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 15 marzo 2021.