Beautiful anticipazioni: Brooke ha paura di Thomas, Hope si sveglia?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della puntata di domani! Come avrete visto Thomas sta cercando di convincere tutta la sua famiglia: vuole dimostrare di essere cambiato. Lo ha detto a Steffy, a suo padre e ha voluto parlare anche con Eric. Ha fatto a suo modo, anche chiarezza sulla relazione con Zoe e ha parlato di come entrambi fossero legati da quelle bugie, dalla vicenda di Beth ma che adesso si sono ritrovati uniti, pronti a voltare pagina insieme. In realtà come ben sappiamo, Thomas non ha nessun interesse per Zoe…Il Forrester deve negarlo davanti agli altri ma è continuamente ossessionato da Hope e con lei vorrebbe tornare per avere quella famiglia che ancora sogna! Hope intanto ha deciso di parlare con Zoe della sua storia con Thomas e le chiede se si tratti di una cosa seria. Brooke dopo aver saputo le ultime notizie su Thomas continua a credere che il figlio di Ridge stia peggiorando…Liam parla con Wyatt di quello che sta succedendo e suo fratello gli chiede informazioni sul piano. Ma al momento non ci sono grandi novità.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani, 16 marzo 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 marzo 2021

Thomas starà anche cercando di dimostrare che vuole andare avanti e stare con Zoe ma questa volta Hope sta molto attenta. E così si accorge che ancora una volta, Thomas quando è con lei non pensa solo al lavoro. La ragazza si rende conto che sta cercando di accorciare le distanze e la cosa la infastidisce…

Liam aspetta che Zoe gli dica qualcosa di utile per dimostrare quello che sostiene da tempo ma per il momento, tutto tace!

Continuate a leggere le nostre news con le anticipazioni da Los Angeles!