Una vita anticipazioni: il ritorno di Cristobal, che cosa farà a Genoveva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 21 marzo 2021? Non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà in questo nuovo appuntamento con la soap spagnola in onda come sempre dopo Il segreto su Canale 5. Nella puntata di domenica vedremo la seconda parte dell’episodio 1140 di Acacias 38 e cercheremo quindi anche di capire quelle che sono le intenzioni di Genoveva. Come avrete visto la donna ha chiesto a Fermin di indagare su qualcuno. Ha inoltre imposto a Santiago di non lasciare la Spagna. Vuole che Marcia soffra vedendola al fianco di Felipe che spera possa presto diventare suo marito. Genoveva si imbatte in alcuni ostacoli sul cammino: la Dicenta ha visto Fermin e vuole scoprire chi sia ma la vedova sa come gestire anche questa situazione e non si lascia spaventare da così poco…

Ma vediamo nel dettaglio quello che accadrà nella puntata di Una vita di domenica!

Una vita anticipazioni: la trama del 21 marzo 2021

Genoveva avvisa Ursula: sta giocando con il fuoco, deve stare al suo posto. Bellita ha finalmente ritrovato la serenità adesso che Margarita ha accettato il suo aiuto si sente felice per quello che è successo e spera di poter rimediare agli errori del passato. In casa tra l’alto si festeggiano anche i successi di Josè che come attore, sembra essere davvero bravo. Marcia parla con Casilda del lavoro in tintoria.

Marcia decide di fare un regalo a suo marito per dimostrargli che vuole andare avanti e voltare pagina. Gli porta quindi l’anello, la fede che ha fatto stringere. Santiago è molto colpito da questo gesto, Marcia è pronta anche a rimettersi la sua fede, per dimostrargli che crede in questo matrimonio.

Bellita decide di andare a trovare Marcia a casa sua ma sembra che la donna le stia nascondendo qualcosa, di che si tratta?

Genoveva sta tramando e sa che cosa fare…Ha portato il dottor Maduro a casa per farlo parlare con Agustina e le dice di ripensare al momento in cui ha avuto l’incidente che le sarebbe potuto costare la vita… Allo stesso tempo succede qualcosa che nessuno si aspetta. Ursula infatti si è messa in contatto con Cristobal: che cosa farà a Genoveva?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica su Canale 5.