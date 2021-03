Beautiful anticipazioni: Zoe abbocca all’amo e Thomas fa centro

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domenica, 21 marzo 2021? Come inizia questa nuova primavera per la soap americana? Avrete visto che Thomas ha tutte le intenzioni di far credere che alla fine voglia stare solo con Zoe e non voglia avere nulla a che fare con Hope. Ma in realtà il suo piano dice ben altro. Thomas infatti sta cercando di far credere a tutti di essere cambiato, di essere pronto a una nuova vita ma le cose vanno in modo diverso…Thomas infatti sta usando le persone, per l’ennesima volta e in questo caso sta usando Zoe che inizia persino a credere che il giovane Forrester possa essere in qualche modo interessato realmente a lei. Anche Hope prova dei sentimenti diversi…Da un lato vorrebbe che Thomas iniziasse una nuova storia ma dall’altro pensa che Zoe non sia la persona giusta per lui. Brooke invece è una delle poche a non credere a questo improvviso cambiamento del giovane. E ha pienamente ragione visto che Thomas, mentre è a letto con Zoe, continua a vedere il volto di Hope…

Ma scopriamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 marzo 2021

Zoe, completamente manipolata da Thomas, inizia a credere alle sue parole. E crede persino che lo stilista si stia innamorando di lei. Quando Liam e Steffy le chiedono quindi degli aggiornamenti, su come proceda questa storia, la ragazza li rassicura: Thomas non è più ossessionato da Hope. Vuole andare avanti e spera di avere anche altre persone nella sua vita. Lei ne è un esempio.

Ridge continua a pensare che Brooke dovrebbe andare avanti e dimenticare la sua ossessione per Thomas per questo spera che accetterà l’invito per trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia allargata…

Cosa succederà? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful e continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati!