Beautiful anticipazioni: Zoe e Thomas i fasulli, Liam non ci crede

Mentre tutti pensano che Zoe e Thomas siano una bella coppia, Shauna capisce subito che le cose stanno in modo diverso. Thomas le rivela quindi il suo piano perchè sembra essere convinto del fatto che lei non dirà mai nulla a Ridge, e che può essere una sua alleata in questa storia. Ma le cose andranno davvero in questo modo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 25 marzo 2021. Shauna sa bene che Ridge non ama le bugie, Flo ha sbagliato in passato e ha perso tutto quello che aveva. Ma in questo caso, sembra che, almeno per il momento, non dirà nulla a Ridge su quello che Thomas vuole fare….In realtà c’è anche un’altra persona che non crede alla relazione appena sbocciata tra Zoe e Thomas. La ragazza cerca in tutti i modi di spiegare a Liam che quello che sta provando è reale ma il figlio di Bill conosce Thomas ed è convinto che stia prendendo in giro la ragazza…E non sbaglia anche se ancora non lo sa!

Pronti per sapere che cosa succederà nella prossima puntata? Ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 marzo 2021

Ridge proprio non riesce a stare dalla parte di Hope e Liam perchè pare essere convinto del fatto che il giovane Spencer non sia del tutto innamorato della sua compagna. E mentre Liam è pronto a sposare Hope, chiedendole le mano, stanco anche di tutto quello che sta succedendo con Thomas, Ridge continua invece a pensare che Liam dovrebbe stare al fianco di Steffy; è convinto che il figlio di Bill sia ancora innamorato di Steffy e che meriti un futuro al suo fianco. Anche per questo Ridge, in fondo, spera che Thomas e Hope possano avere un futuro insieme. Sogna qualcosa che probabilmente mai si potrà realizzare.

Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo nelle prossime imperdibili puntate di Beautiful che ci aspettano come sempre su Canale 5 alle 13,40.